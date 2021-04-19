Снова скандал? США и Польша категорически опровергли обвинения КГБ Беларуси

Беларусь, похоже, ввязалась в очередной серьезный скандал, обвинив США и Польшу в подготовке госпереворота и заручившись в этом деле поддержкой РФ.

В Госдепартаменте США назвали ложными обвинения в причастности к заговору против Александра Лукашенко. Там отметили, что любые утверждения о причастности США к некоему заговору и даже предположение о том, что американское правительство хоть как-то может быть вовлечено в подобные процессы — абсолютная ложь.

Примерно такой же позиции придерживается польская сторона, которую в причастности обвинило российское ФСБ. Глава канцелярии польского президента Кшиштоф Щерски в эфире телеканала TVP Info заявил, что: «Польша никогда не участвовала, не планировала и не планирует никаких действий по подготовке покушения на Александра Лукашенко. Если кто-то [или] пан Александр Лукашенко говорит такие вещи, то он лжет. Польша не участвует ни в каких подобных действиях. Прошу это услышать — во-первых. И знать: если кто-то это пану подбрасывает, его обманывают».