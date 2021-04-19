ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Снова скандал? США и Польша категорически опровергли обвинения КГБ Беларуси

19.04.2021 10:55 — Новости Политики | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

Беларусь, похоже, ввязалась в очередной серьезный скандал, обвинив США и Польшу в подготовке госпереворота и заручившись в этом деле поддержкой РФ. 

В Госдепартаменте США назвали ложными обвинения в причастности к заговору против Александра Лукашенко. Там отметили, что любые утверждения о причастности США к некоему заговору и даже предположение о том, что американское правительство хоть как-то может быть вовлечено в подобные процессы — абсолютная ложь.

Примерно такой же позиции придерживается польская сторона, которую в причастности обвинило российское ФСБ. Глава канцелярии польского президента Кшиштоф Щерски в эфире телеканала TVP Info заявил, что: «Польша никогда не участвовала, не планировала и не планирует никаких действий по подготовке покушения на Александра Лукашенко. Если кто-то [или] пан Александр Лукашенко говорит такие вещи, то он лжет. Польша не участвует ни в каких подобных действиях. Прошу это услышать — во-первых. И знать: если кто-то это пану подбрасывает, его обманывают».

12 апреля стало известно, что Александр Федута перестал выходить на связь. Заявление о его пропаже поступило в московскую полицию. Во вторник КГБ Беларуси подтвердило задержание Федуты. Стало известно, что его, юриста Юрия Зенковича и главу партии БНФ Григория Костусева задержали по одному уголовному делу.

17 апреля ОНТ показало сюжет, где гововорится, что политолог Александр Федута и адвокат Юрий Зенкович при поддержке американских спецслужб готовили покушение на Александра Лукашенко и его семью. Сам Лукашенко рассказал, что в Гомельской области был подготовлен погреб, куда враги планировали посадить его детей.

Политолог Валерий Карбалевич нашел в сообщениях КГБ, ОНТ и Александра Лукашенко сразу несколько противоречий.

 

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Беларусь, похоже, ввязалась в очередной серьезный скандал, обвинив США и Польшу в подготовке госпереворота и заручившись в этом деле поддержкой РФ. 
 
Новости дня
Новости политики
 
Пономарева: люди с узкой картиной мира превращаются в "слепых агентов"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

18.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
19.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by