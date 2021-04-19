Глава МИД Беларуси встретится с главой ВОЗ

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 апр - Sputnik. Глава белорусского внешнеполитического ведомства Владимир Макей отправился в Швейцарию с рабочим визитом, там он примет участие в мероприятиях по линии ООН, сообщили в пресс-службе МИД.

Программа визита у Макея достаточно насыщенная. В первый день он встретится с гендиректором Всемирной организации здравоохранения Тедросом Гебрейсусом, гендиректором Всемирной организации интеллектуальной собственности Дареном Тангом, верховным комиссаром ООН по правам человека Мишель Бачелет, а также президентом международного комитета Красного Креста Петером Маурэром.

Планируется, что министр обсудит с иностранными коллегами актуальные вопросы международной повестки в сферах деятельности контрпартнеров и белорусский подход к проблемам, находящимся в зоне ответственности каждой из организаций. Кроме того, Владимир Макей примет участие в 69-й сессии Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций.

Рабочий визит главы МИД Беларуси в Швейцарию закончится 20 апреля.