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Глава МИД Беларуси встретится с главой ВОЗ

19.04.2021 11:47 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 апр - Sputnik. Глава белорусского внешнеполитического ведомства Владимир Макей отправился в Швейцарию с рабочим визитом, там он примет участие в мероприятиях по линии ООН, сообщили в пресс-службе МИД.

Программа визита у Макея достаточно насыщенная. В первый день он встретится с гендиректором Всемирной организации здравоохранения Тедросом Гебрейсусом, гендиректором Всемирной организации интеллектуальной собственности Дареном Тангом, верховным комиссаром ООН по правам человека Мишель Бачелет, а также президентом международного комитета Красного Креста Петером Маурэром.

Планируется, что министр обсудит с иностранными коллегами актуальные вопросы международной повестки в сферах деятельности контрпартнеров и белорусский подход к проблемам, находящимся в зоне ответственности каждой из организаций. Кроме того, Владимир Макей примет участие в 69-й сессии Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций.

Рабочий визит главы МИД Беларуси в Швейцарию закончится 20 апреля.

 
Теги: Минск
 
 
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Министр иностранных дел обсудит белорусский подход к проблемам пандемии коронавируса, интеллектуальной собственности, по правам человека и иные вопросы.
 
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