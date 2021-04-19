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Напряженность в отношениях России и ЕС растет – Боррель

19.04.2021 12:45 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 апр - Sputnik. Отношения России и Евросоюза не улучшаются, констатировал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Он выступил с видеообращением перед конференцией глав МИД Евросоюза.

"Растет напряженность на различных направлениях", – заявил он.

По словам Борреля, Брюссель продолжает выражать обеспокоенность состоянием здоровья Алексея Навального, который ранее объявил голодовку "с требованием пустить приглашенного врача". Как ранее заявляла РИА Новости адвокат Ольга Михайлова, у блогера болят нога и спина. Во ФСИН по результатам обследования назвали состояние здоровья Навального удовлетворительным и стабильным, отметив, что он получает в колонии всю необходимую медпомощь.

Также Боррель прокомментировал "опасную ситуацию" на границе с Украиной. 

© Sputnik / Эдуард Эрбен
Задержаны вандалы, облившие кетчупом посольство России в Праге

"Мы призываем Россию вывести войска от украинской границы", – заявил он.

И напомнил, что перед главами МИД ЕС по видеосвязи выступит их украинский коллега Дмитрий Кулеба. Также обсудят и обвинения Чехии в адрес России по взрывам 2014 года.

Напомним, западные государства выражают в последнее время обеспокоенность якобы "в связи с усилением агрессивных действий" со стороны РФ на Украине. Заявляют об эскалации "российской агрессии" и в Вашингтоне, комментируя передвижении войск в Крыму и на восточной границе Украины. Впрочем, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уже заявил, что Москва перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение: это никому не угрожает и не должно никого волновать.

Скандал с высылкой дипломатов из Чехии

Чешские власти в субботу анонсировали выдворение из страны российских дипломатов. Как заявил глава МИД Ян Гамачек, из страны будут высланы 18 сотрудников дипмиссии, Чехию они должны покинуть в течение 48 часов.

Как заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, "Праге хорошо известно, что последует за подобными фокусами".

В воскресенье Россия объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата. Им надлежит покинуть российскую столицу до конца понедельника, 19 апреля. Вечером в воскресенье в МИД России был вызван чешский посол Витезслав Пивонька. 

Как ранее подчеркнули в МИД РФ, решение о выдворении российских дипломатов из Чехии было принято "под голословными и надуманными предлогами" о причастности российских спецслужб к взрыву на военных складах в Врбетице в 2014 году.

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Теги: Минск
 
 
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Глава европейской дипломатии прокомментировал ситуацию на границе России и Украины, состояние здоровья Навального и обвинения Чехии по взрывам 2014 года.
 
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