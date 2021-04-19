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Кремль подтвердил "бульканье Байдена" на вопрос о покушении на Лукашенко

19.04.2021 13:59 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 апр – Sputnik. Президенты Владимир Путин и Джо Байден по телефону обсуждали попытку переворота в Беларуси, об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее Александр Лукашенко в ходе общения с журналистами после субботника рассказал, что на него и членов его семьи готовилось покушение. Спецслужбы республики при помощи коллег из ФСБ сумели предотвратить это преступление и задержали организованную группу, готовившую вооруженный переворот.

Белорусский лидер отметил, что эта тема поднималась во время телефонного разговора президентов России и США. При этом Владимир Путин напрямую спросил у Джо Байдена о причастности американских спецслужб к готовившимся преступлениям в ответ на что, американский президент "только булькал".

В беседе с Дмитрием Песковым журналисты спросили, может ли он подтвердить, действительно ли данная тема поднималась в разговоре лидеров двух стран.

"Да, могу", - ответил пресс-секретарь Владимира Путина.

Последует

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусский лидер в субботу рассказал, что КГБ при помощи ФСБ не только предотвратил покушение на него и его семью, но и задержал организованную группу, готовившую...
 
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