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Кремль подтвердил "бульканье Байдена" на вопрос о покушении на Лукашенко
19.04.2021 13:59 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 19 апр – Sputnik. Президенты Владимир Путин и Джо Байден по телефону обсуждали попытку переворота в Беларуси, об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее Александр Лукашенко в ходе общения с журналистами после субботника
Белорусский лидер отметил, что эта тема поднималась во время телефонного разговора президентов России и США. При этом Владимир Путин напрямую спросил у Джо Байдена о причастности американских спецслужб к готовившимся преступлениям в ответ на что, американский президент "только булькал".
В беседе с Дмитрием Песковым журналисты спросили, может ли он подтвердить, действительно ли данная тема поднималась в разговоре лидеров двух стран.
"Да, могу", - ответил пресс-секретарь Владимира Путина.
Последует
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