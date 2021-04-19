|
МИД РФ объяснил высылку дипломатов из Чехии раскрытием заговора в Беларуси
19.04.2021 13:59 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 19 апр – Sputnik. Высылка Чехией российских дипломатов связана с раскрытым в Беларуси заговором, заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова в эфире телеканала "Россия 1".
"Безусловно, эта история связана, я имею в виду историю, которую раскручивает официальная Прага, с ситуацией вокруг раскрытия заговора вокруг конституционного переворота, этой всей историей, которая связана с Беларусью", – считает пресс-секретарь МИД РФ.
В субботу во время общения с журналистами в Александрии белорусский лидер заявил, что спецслужбы республики при помощи ФСБ России предотвратили покушение на него и его семью.
По словам Александра Лукашенко, КГБ Беларуси задержал организованную группу, которая готовила вооруженный захват власти в стране. Затем на белорусском телевидении показали отдельный сюжет, посвященный расследованию якобы имевших место преступлений с кадрами оперативной съемки и захвата Александра Федуты и Юрия Зенковича.
Дипломатический скандал между Москвой и Прагой
В конце прошлой недели чешский министр иностранных дел Ян Гамачек сообщил, что 18 сотрудников российского посольства в Праге
В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ заявила, что Чехии "хорошо известны последствия подобных фокусов".
Вслед за этим чешский премьер Андрей Бабиш в субботу сказал, что есть подозрения о причастности ко взрыву склада с боеприпасами во Врбетице в 2014 году российских спецслужб.
Полиция Чехии также объявила в розыск россиян Александра Петрова и Руслана Боширова, которых ранее в Великобритании назвали виновными в отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Официальная Москва выразила Праге решительный протест в связи с высылкой российских дипломатов и заявила, что будут приняты ответные меры. Как указали в МИД, в действиях Праги "нельзя не видеть также американский след".
В воскресенье в МИД России был вызван чешский посол Витезслав Пивонька. Послу заявлен решительный протест в связи с недружественным актом властей Чехии в отношении персонала российской дипмиссии в Праге.
Помимо этого, 20 чешских дипломатов
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусское телевидение в субботу показало сюжет о предотвращенной попытке покушения на главу государства, а также пресечении вооруженного переворота.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)