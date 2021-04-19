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МИД РФ объяснил высылку дипломатов из Чехии раскрытием заговора в Беларуси

19.04.2021 13:59 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 апр – Sputnik. Высылка Чехией российских дипломатов связана с раскрытым в Беларуси заговором, заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова в эфире телеканала "Россия 1".

"Безусловно, эта история связана, я имею в виду историю, которую раскручивает официальная Прага, с ситуацией вокруг раскрытия заговора вокруг конституционного переворота, этой всей историей, которая связана с Беларусью", – считает пресс-секретарь МИД РФ.

В субботу во время общения с журналистами в Александрии белорусский лидер заявил, что спецслужбы республики при помощи ФСБ России предотвратили покушение на него и его семью.

По словам Александра Лукашенко, КГБ Беларуси задержал организованную группу, которая готовила вооруженный захват власти в стране. Затем на белорусском телевидении показали отдельный сюжет, посвященный расследованию якобы имевших место преступлений с кадрами оперативной съемки и захвата Александра Федуты и Юрия Зенковича.

Дипломатический скандал между Москвой и Прагой

В конце прошлой недели чешский министр иностранных дел Ян Гамачек сообщил, что 18 сотрудников российского посольства в Праге обязаны выехать из страны в течение двух суток. Чешские власти считают, что дипломаты работали под прикрытием и на самом деле являются сотрудниками спецслужб.

В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ заявила, что Чехии "хорошо известны последствия подобных фокусов".

Вслед за этим чешский премьер Андрей Бабиш в субботу сказал, что есть подозрения о причастности ко взрыву склада с боеприпасами во Врбетице в 2014 году российских спецслужб.

Полиция Чехии также объявила в розыск россиян Александра Петрова и Руслана Боширова, которых ранее в Великобритании назвали виновными в отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Официальная Москва выразила Праге решительный протест в связи с высылкой российских дипломатов и заявила, что будут приняты ответные меры. Как указали в МИД, в действиях Праги "нельзя не видеть также американский след".

В воскресенье в МИД России был вызван чешский посол Витезслав Пивонька. Послу заявлен решительный протест в связи с недружественным актом властей Чехии в отношении персонала российской дипмиссии в Праге.

Помимо этого, 20 чешских дипломатов объявлены "persona non grata". Им предписано до конца дня 19 апреля покинуть территорию России.

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Теги: Минск
 
 
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Белорусское телевидение в субботу показало сюжет о предотвращенной попытке покушения на главу государства, а также пресечении вооруженного переворота.
 
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