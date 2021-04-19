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На этой неделе будут введены новые санкции ЕС

19.04.2021 14:31 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Уже на этой неделе ожидается принятие нового санкционного пакета Евросоюза в отношении белорусских властей. Об этом сообщают в Офисе Светланы Тихановской.

По информации Офиса, новый черный список включит в себя 70 человек и компаний, которые имеют отношение к официальным белорусским властям и нарушению прав человека в Беларуси.

Кроме того, 21-22 апреля ПАСЕ примет две резолюции по Беларуси:  «Нарушения прав человека в Беларуси требуют международного расследования» (автор французский депутат Александра Луи) и «Срочная необходимость избирательной реформы в Беларуси» (автор британский депутат лорд Дэвид Бленкатра).

Напомним, что о начале подготовки четвертого пакета санкций в отношении белорусских властей из-за продолжающихся репрессий и преследования граждан стало известно в феврале. 

16 декабря Евросоюз согласовал, а 17 декабря – опубликовал третий пакет санкций против представителей белорусского действующего режима. Катализатором подготовки данного пакета санкций послужило убийство одного из протестующих - Романа Бондаренко, который был до смерти забит силовиками. Первый пакет санкций был введен 2 октября, а второй – 6 ноября.

 
 
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Уже на этой неделе ожидается принятие нового санкционного пакета Евросоюза в отношении белорусских властей. Об этом сообщают в Офисе Светланы Тихановской.
 
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