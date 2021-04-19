На этой неделе будут введены новые санкции ЕС

Уже на этой неделе ожидается принятие нового санкционного пакета Евросоюза в отношении белорусских властей. Об этом сообщают в Офисе Светланы Тихановской.

По информации Офиса, новый черный список включит в себя 70 человек и компаний, которые имеют отношение к официальным белорусским властям и нарушению прав человека в Беларуси.

Кроме того, 21-22 апреля ПАСЕ примет две резолюции по Беларуси: «Нарушения прав человека в Беларуси требуют международного расследования» (автор французский депутат Александра Луи) и «Срочная необходимость избирательной реформы в Беларуси» (автор британский депутат лорд Дэвид Бленкатра).

Напомним, что о начале подготовки четвертого пакета санкций в отношении белорусских властей из-за продолжающихся репрессий и преследования граждан стало известно в феврале.