|
На этой неделе будут введены новые санкции ЕС
19.04.2021 14:31 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Уже на этой неделе ожидается принятие нового санкционного пакета Евросоюза в отношении белорусских властей. Об этом сообщают в Офисе Светланы Тихановской.
По информации Офиса, новый черный список включит в себя 70 человек и компаний, которые имеют отношение к официальным белорусским властям и нарушению прав человека в Беларуси.
Кроме того, 21-22 апреля ПАСЕ примет две резолюции по Беларуси: «Нарушения прав человека в Беларуси требуют международного расследования» (автор французский депутат Александра Луи) и «Срочная необходимость избирательной реформы в Беларуси» (автор британский депутат лорд Дэвид Бленкатра).
Напомним, что о
16 декабря Евросоюз
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Уже на этой неделе ожидается принятие нового санкционного пакета Евросоюза в отношении белорусских властей. Об этом сообщают в Офисе Светланы Тихановской.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)