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США продлили приостановку санкций в отношении белорусских предприятий

19.04.2021 17:59 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 апр – Sputnik. США продлили приостановку санкций в отношении девяти белорусских предприятий до 3 июня текущего года, об этом сообщил Минфин страны в заявлении, распространенном в понедельник.

Речь идет о предприятиях нефтехимической отрасли: это "Белорусский нефтяной торговый дом", "Белнефтехим", а также ее американское подразделение, "Белшина", "Гродно Азот" и "Гродно химволокно", "Лакокраска", "Нафтан" и "Полоцк стекловолокно".

Санкции в отношении этих компаний были приостановлены 26 апреля 2015 года, и Вашингтон каждый год продляет это решение. Однако в сегодняшнем заявлении Минфина США говорится о том, что они могут быть возобновлены с 3 июня текущего года.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Речь идет о девяти предприятиях, санкции в отношении которых приостановлены с 2015 года, и это решение продляется ежегодно.
 
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