Эксперт о неудавшемся перевороте в Беларуси: самый большой провал США

Источник материала: Sputnik Беларусь

В Москве были задержаны два белорусских оппозиционера – политолог Александр Федута и адвокат Юрий Зенкович, имеющий гражданство Беларуси и США. После этого ФСБ России и КГБ Беларуси заявили о предотвращении военного переворота в Минске и покушения на президента страны Александра Лукашенко.

"Если говорить юридическим языком, все признаки намерения совершить преступление на лицо, включая доказательства – аудио- и видеоматериалы. В Минске готовился вооруженный переворот с попыткой захвата власти вооруженным путем, с изоляцией и, возможно, даже физическим устранением первого лица, то есть Александра Лукашенко. Оспаривать это довольно странно", – считает Крутиков.

Противники власти в Беларуси утверждают, что кроме Федуты и Зенковича, люди, подозреваемые в попытке организации переворота, давно проживают за пределами республики и не являются серьезными фигурами для установления нового порядка в республике, говорит Крутиков.

"Позиция белорусской оппозиции сводится к тому, что обвинения в попытке осуществить госпереворот – некий фейк, подстава. Тем более что операцию провели КГБ Беларуси в сотрудничестве с ФСБ России. Надо же как-то оправдаться. Потому что в первый день после задержания подозреваемых вообще говорили только о том, что людей схватили на улице ни за что. Когда же было обнародовано видео, пришлось изобретать новую версию", – поясняет политолог.

И добавляет, что эта история демонстрирует очень серьезный провал в американской системе разведки.

"Мы не можем сейчас утверждать, но у спецслужб есть некие доказательства, что это все происходило через гражданина США Зенковича. Он сам, правда, теперь открещивается от того, что у него есть американский паспорт. Но это неважно. Именно Зенкович приехал в Москву, собрал эту всю компанию в ресторане на Садовом кольце и именно он рассказывал, что у него есть контакты, видимо, с западными ребятами, которые могут отключить энергосистему Беларуси", – уточнил Крутиков.

Как говорит эксперт, получается, Зенкович ссылался на людей, которые были в состоянии произвести действия очень близкие к диверсионным актам такого масштаба, что их могут осуществить только разведслужбы. Или граждане Беларуси, имеющие очень серьезные полномочия и технические возможности.

"Это фиаско. Если раскручивать его далее, то можно выйти на конкретных людей, которые за всем этим стоят. Если кураторство удастся публично продемонстрировать – это будет означать один из крупнейших провалов американского разведывательного сообщества за очень длительное время. То есть организация переворота в отдельно взятой стране была уничтожена на уровне подготовки", – поясняет Крутиков.

И это дало неожиданный эффект на совсем другом направлении, говорит он. Есть основания полагать, что раскручивающийся в последние дни дипломатический скандал между Чехией и Россией оказался всего лишь формой прикрытия открывшегося заговора на другом направлении – на белорусском. Напомним, Чехия выслала 18 российских дипломатов и обвинила граждан РФ во взрыве на военном арсенале в 2014 году. Москва категорически отвергла эти обвинения и в ответ потребовала отъезда 20 чешских дипломатов .

"Это конечно удивительно, где Беларусь, а где Чехия, но Александр Лукашенко на подходе к журналисткам сказал, что Владимир Путин рассказал о раскрытии заговора президенту США Байдену. И, возможно, последовавшее за этим на чешском направлении – есть попытка переключить информационный поток туда, – говорит эксперт. – Пока это в достаточной степени удалось, потому что там подключены мощные информационные ресурсы. Хотя чешское правительство само по себе нестабильно и ведет себя порою не очень адекватно".

Но даже если Зенкович блефовал, считает эксперт, он не мог это делать от собственного лица, "так что этот скандал будет иметь большое продолжение и, видимо, его раскручивание будет зависеть от уровня взаимоотношений между Москвой и Вашингтоном".