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США возобновят санкции против 9 белорусских предприятий
19.04.2021 19:43 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 19 апр – Sputnik. Соединенные Штаты с 3 июня возобновят санкции против 9 государственных предприятий Беларуси, говорится в совместном сообщении Госдепартамента и министерства финансов.
Речь идет о следующих предприятиях нефтехимической отрасли республики:
"Учитывая резко ухудшившуюся ситуацию с правами человека в Беларуси, правительство США приняло решение, что дальнейшее продление (временной приостановки санкций - Sputnik)… не соответствует американским ценностям", – констатировал госсекретарь.
По его словам, предприятия, которые затрагивают санкции, оказывают финансовую поддержку режиму Александра Лукашенко. Это в свою очередь оказывает "содействие жестокому подавлению белорусского народа и многократному отказу от законного порядка".
Госдепартамент Соединенных Штатов распространил информацию о введении санкций через 45 дней. Данное решение поддержали и в министерстве финансов США, хотя ранее
Хроника санкций
Вашингтон поэтапно вводил санкции в отношении белорусских предприятий с 2007 года. Отмену продления рестрикций в 2015-м позитивно восприняли в МИД Беларуси, отметив, что они все равно не оказывают значительного влияния на деятельность компаний.
При этом после ввода ограничений в 2007-м Беларусь и США отозвали своих послов, и более 10 лет обе страны были без руководителей посольств. Только в прошлом году страны договорились
Беларусь может ответить
В конце марта белорусский лидер Александр Лукашенко
Ограничения распространятся не только на физлиц, граждан государств, которые приняли санкции в отношении белорусских физических и юрлиц, но и на компании. Список поручено составить Совету министров республики.
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Американская сторона отказалась от дальнейшего продления заморозки санкций, ссылаясь на подавление воли белорусского народа со стороны властей республики.
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