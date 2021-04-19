США возобновят санкции против 9 белорусских предприятий

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 апр – Sputnik. Соединенные Штаты с 3 июня возобновят санкции против 9 государственных предприятий Беларуси, говорится в совместном сообщении Госдепартамента и министерства финансов.

Речь идет о следующих предприятиях нефтехимической отрасли республики:

"Белорусский нефтяной торговый дом"

"Белнефтехим"

Belneftekhim USA Inc

"Белшина"

"Гродно Азот"

"Гродно химволокно"

"Лакокраска"

"Нафтан"

"Полоцк стекловолокно"

"Учитывая резко ухудшившуюся ситуацию с правами человека в Беларуси, правительство США приняло решение, что дальнейшее продление (временной приостановки санкций - Sputnik)… не соответствует американским ценностям", – констатировал госсекретарь.

По его словам, предприятия, которые затрагивают санкции, оказывают финансовую поддержку режиму Александра Лукашенко. Это в свою очередь оказывает "содействие жестокому подавлению белорусского народа и многократному отказу от законного порядка".

Госдепартамент Соединенных Штатов распространил информацию о введении санкций через 45 дней. Данное решение поддержали и в министерстве финансов США, хотя ранее сообщили о продлении заморозки рестрикций.

Хроника санкций

Вашингтон поэтапно вводил санкции в отношении белорусских предприятий с 2007 года. Отмену продления рестрикций в 2015-м позитивно восприняли в МИД Беларуси, отметив, что они все равно не оказывают значительного влияния на деятельность компаний.

При этом после ввода ограничений в 2007-м Беларусь и США отозвали своих послов, и более 10 лет обе страны были без руководителей посольств. Только в прошлом году страны договорились вернуть послов , но пока этого так и не произошло.

Беларусь может ответить

В конце марта белорусский лидер Александр Лукашенко подписал указ , который позволяет запретить ввоз в страну определенных категорий товаров, а также импорт услуг.

Ограничения распространятся не только на физлиц, граждан государств, которые приняли санкции в отношении белорусских физических и юрлиц, но и на компании. Список поручено составить Совету министров республики.