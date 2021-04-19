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Москва готова к диалогу с Вашингтоном ради международной безопасности

19.04.2021 19:43 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 апр – Sputnik. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев подтвердил помощнику президента США по национальной безопасности Джейкобу Салливану готовность к продолжению диалога, сообщила пресс-служба аппарата Совбеза РФ.

"Несмотря на неконструктивные шаги американской стороны, ведущие к дальнейшей деградации двусторонних отношений, подтверждена готовность к продолжению диалога в интересах нормализации отношений между Москвой и Вашингтоном и обеспечения международной безопасности", – говорится в сообщении.

Обмен мнениями Кремля и Белого дома

Николай Патрушев и Джейкоб Салливан обсудили ход подготовки к встрече на высшем уровне, а также возможные направления в развитии российско-американского сотрудничества.

При этом в пресс-службе Совбеза отметили, что состоялся обмен мнениями по ряду проблем международной повестки дня. Была подчеркнула необходимость как можно более быстрого запуска механизма по стратегической стабильности.

России и Соединенным Штатам нужно взаимодействовать по ядерной проблеме на Корейском полуострове, а также по вопросам ядерной программы Ирана. Обсуждалась ситуация с участием двух стран в Договоре по открытому небу.

"Российской стороной указано на недопустимость вмешательства США во внутренние дела Российской Федерации и ее союзников, на необоснованность и бездоказательность обвинений, предъявленных в адрес России, на основании которых Белым домом введен пакет антироссийских санкций", – подчеркнули в Совбезе РФ.

Саммит великих держав

"Господин Салливан и секретарь Патрушев обсудили перспективу проведения саммита между США и Россией, а также договорились поддерживать контакты", – заявила официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эмили Хорн.

По ее словам, высокопоставленные чиновники двух стран обсудили вопросы "двухсторонней, региональной и глобальной повестки, которые вызывают озабоченность".

Ранее стало известно, что американский президент Джо Байден в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным предложил провести личную встречу на территории третьего государства. В случае готовности такой двусторонний саммит может состояться в ближайшие недели.

Вашингтон пригласил к участию 22-23 апреля в виртуальном форуме, посвященном вопросам экологии, лидеров 40 ведущих стран. Джо Байден пригласил Владимира Путина присоединиться и выступить на мероприятии.

 
Теги: Минск
 
 
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Неконструктивные шаги американской стороны не станут препятствием на пути переговоров между Россией и Соединенными Штатами.
 
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