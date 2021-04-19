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Эйсмонт: президент Беларуси исполняет все обязанности, несмотря на покушение
20.04.2021 09:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 19 апр – Sputnik. Александр Лукашенко выполняет свои обязанности в полном объеме, несмотря на предотвращенное покушение, заявила РИА Новости пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт.
В субботу, 17 апреля, Александр Лукашенко, общаясь с журналистами,
По словам Александра Лукашенко, к подготовке этих преступлений причастны спецслужбы Соединенных Штатов, а принять решение об устранении иностранного лидера может только высшее руководство.
"Президент исполняет свои обязанности согласно Конституции. И в абсолютно полном объеме. По заранее определенному графику и отработанным схемам обеспечения безопасности. Ну, правда, сами схемы мы уже вам передавать не будем", – отметила Наталья Эйсмонт, отвечая на вопрос, как случившееся повлияло на работу главы государства.
По словам пресс-секретаря белорусского лидера, в планах у Александра Лукашенко значится и
"Встреча президентов Беларуси и России сейчас готовится", – заверила пресс-секретарь.
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В субботу стало известно, что белорусские спецслужбы при содействии своих российских коллег, предотвратили покушение на главу государства, а также задержали...
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