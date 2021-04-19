Эйсмонт: президент Беларуси исполняет все обязанности, несмотря на покушение

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 апр – Sputnik. Александр Лукашенко выполняет свои обязанности в полном объеме, несмотря на предотвращенное покушение, заявила РИА Новости пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт.

В субботу, 17 апреля, Александр Лукашенко, общаясь с журналистами, рассказал , что была задержана организованная группа людей, которые готовили на него и его детей покушение . При этом КГБ Беларуси и ФСБ России задержали людей, планировавших нападение и вооруженный переворот.

По словам Александра Лукашенко, к подготовке этих преступлений причастны спецслужбы Соединенных Штатов, а принять решение об устранении иностранного лидера может только высшее руководство.

"Президент исполняет свои обязанности согласно Конституции. И в абсолютно полном объеме. По заранее определенному графику и отработанным схемам обеспечения безопасности. Ну, правда, сами схемы мы уже вам передавать не будем", – отметила Наталья Эйсмонт, отвечая на вопрос, как случившееся повлияло на работу главы государства.

По словам пресс-секретаря белорусского лидера, в планах у Александра Лукашенко значится и встреча с российским коллегой Владимиром Путиным.

"Встреча президентов Беларуси и России сейчас готовится", – заверила пресс-секретарь.

Читайте также: