Посол США в России все-таки уедет на родину для консультаций

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 апр - Sputnik. Посол США в России Джон Салливан на этой неделе вернется на родину, но затем обратно уедет в Москву, сообщило издание Axios со ссылкой на Госдепартамент США.

Ситуация с послом США в России

"Посол Салливан вернется в США, чтобы проведать свою семью и встретиться с членами новой администрации, с которыми у него не было возможности проконсультироваться с тех пор, как он согласился продолжать службу на своем посту", - цитирует американское издание свой источник в Госдепе.

Все началось с заявления Сергея Лаврова 16 апреля о том, что российская сторона рекомендовала послу Салливану "поехать в свою столицу и провести там подробные, серьезные консультации".

Первоначально Салливан отказался покидать РФ, сообщили американские СМИ. Позже их источники в Госдепе отметили: если в Москве хотят, чтобы Салливан уехал, "его придется заставить".

Ситуация с послом России в США

Посол России в США Анатолий Антонов был отозван из Вашингтона в Москву для проведения консультаций. Такой шаг был предпринят российской стороной после интервью президента США Джо Байдена телеканалу ABC News, где прозвучали резкие высказывания в адрес России и лично президента Владимира Путина.

Посол находится в Москве с 21 марта, он уже провел несколько встреч, в том числе в МИД РФ и Госдуме. Как отмечал Антонов на совместном заседании международного и оборонного комитетов Совета Федерации, отношения между Россией и США "находятся в глубочайшем кризисе".

По мнению Антонова, администрация президента Джо Байдена взяла курс "на продолжение раскручивания санкционной спирали" против России, и из-за этого Москва не испытывает оптимизма относительно будущего двустороннего диалога.

Антонов подчеркнул , что хорошие и прагматичные отношения выгодны обеим сторонам, но Москва "не будет бегать" за США в этом вопросе.

Когда приедет посол США в Беларусь?

Джули Фишер была приведена к присяге в качестве американского посла в Беларуси в декабре 2020-го, но до сих пор не доехала до Минска.

В недавнем интервью Национальному общественному радио Америки Фишер поясняла, что не может попасть в Беларусь из-за отсутствия визы. По ее словам, в ближайшее время у нее намечены переговоры в Варшаве и Вильнюсе с союзниками, которые разделяют озабоченность США по ситуации в Беларуси.

Напомним, двусторонние отношения между Беларусью и США обострились в 2008 году. После расширения санкций в отношении Беларуси из Вашингтона был отозван белорусский посол Михаил Хвостов. Посол США Карен Стюарт в ответ также была вынуждена покинуть республику.

С тех пор посольства возглавляли временные поверенные.

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