В Женеве стартует 69-я сессия Европейской экономической комиссии ООН. Участие примет и Владимир Макей

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Актуальные вопросы международной повестки и белорусский подход к глобальным вызовам. В Женеве сегодня стартует 69-я сессия Европейской экономической комиссии ООН. Участие примет глава МИД нашей страны. Накануне в Швейцарии Владимир Макей встретился с генеральным директором Всемирной организации здравоохранения , президентом Международного комитета Красного Креста и верховным комиссаром ООН по правам человека. Также министр иностранных дел передал главе Всемирной организации интеллектуальной собственности инструмент о присоединении к Гаагскому соглашению о международной регистрации промобразцов. Это позволит повысить привлекательность Беларуси для иностранных инвесторов.



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