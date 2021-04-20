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В Женеве стартует 69-я сессия Европейской экономической комиссии ООН. Участие примет и Владимир Макей
20.04.2021 10:35 — Новости Политики | БT
Источник материала: БT
Актуальные вопросы международной повестки и белорусский подход к глобальным вызовам. В Женеве сегодня стартует 69-я сессия Европейской экономической комиссии ООН. Участие примет глава МИД нашей страны. Накануне в Швейцарии Владимир Макей
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В Женеве стартует 69-я сессия Европейской экономической комиссии ООН. Участие примет и Владимир Макей
Актуальные вопросы международной повестки и белорусский подход к глобальным вызовам. В Женеве сегодня стартует 69-я сессия Европейской экономической комиссии ООН....
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