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В Женеве стартует 69-я сессия Европейской экономической комиссии ООН. Участие примет и Владимир Макей

20.04.2021 10:35 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Актуальные вопросы международной повестки и белорусский подход к глобальным вызовам. В Женеве сегодня стартует 69-я сессия Европейской экономической комиссии ООН. Участие примет глава МИД нашей страны. Накануне в Швейцарии Владимир Макей встретился с генеральным директором Всемирной организации здравоохранения, президентом Международного комитета Красного Креста и верховным комиссаром ООН по правам человека. Также министр иностранных дел передал главе Всемирной организации интеллектуальной собственности инструмент о присоединении к Гаагскому соглашению о международной регистрации промобразцов. Это позволит повысить привлекательность Беларуси для иностранных инвесторов.

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Актуальные вопросы международной повестки и белорусский подход к глобальным вызовам. В Женеве сегодня стартует 69-я сессия Европейской экономической комиссии ООН....
 
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