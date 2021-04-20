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Госдеп США назвал нарушения прав человека в Беларуси "вопиющими"

20.04.2021 11:39 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Государственный департамент США выступил в поддержку возобновления санкций в отношении белорусских предприятий. Там также призвали официальные власти Беларуси провести диалог с демократическими силами.

Как написал в Twitter госсекретарь США Энтони Блинкен, Соединенные Штаты отмечают вопиющие нарушения прав человека.

«Мы призываем беларусские власти немедленно и безусловно освободить всех политических заключенных и начать настоящий диалог о выборах», - отметил он.

Накануне посол США Джули Фишер заявила, что американская сторона приняла решение о возобновлении санкций в отношении белорусских предприятий. Под них попадают следующие предприятия:

  • Белорусский нефтяной торговый дом
  • «Белнефтехим»
  • «Белнефтехим США»
  • «Белшина»
  • «Гродно Азот»
  • «Гродно Химволокно»
  • «Лакокраска»
  • «Нафтан»
  • «Полоцк Стекловолокно».

Минфин США остановит все операции компаний из списка, а также предприятий, где эти компании имеют долю более 50%. 

 
Теги: Гродно
 
 
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Государственный департамент США выступил в поддержку возобновления санкций в отношении белорусских предприятий. Там также призвали официальные власти Беларуси...
 
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