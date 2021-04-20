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Госдеп США назвал нарушения прав человека в Беларуси "вопиющими"
20.04.2021 11:39 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Государственный департамент США выступил в поддержку возобновления санкций в отношении белорусских предприятий. Там также призвали официальные власти Беларуси провести диалог с демократическими силами.
Как
«Мы призываем беларусские власти немедленно и безусловно освободить всех политических заключенных и начать настоящий диалог о выборах», - отметил он.
Накануне посол США Джули Фишер
Минфин США остановит все операции компаний из списка, а также предприятий, где эти компании имеют долю более 50%.
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Государственный департамент США выступил в поддержку возобновления санкций в отношении белорусских предприятий. Там также призвали официальные власти Беларуси...
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