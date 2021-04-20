Государственный департамент США выступил в поддержку возобновления санкций в отношении белорусских предприятий. Там также призвали официальные власти Беларуси провести диалог с демократическими силами.

Как написал в Twitter госсекретарь США Энтони Блинкен, Соединенные Штаты отмечают вопиющие нарушения прав человека.

«Мы призываем беларусские власти немедленно и безусловно освободить всех политических заключенных и начать настоящий диалог о выборах», - отметил он.

Накануне посол США Джули Фишер заявила , что американская сторона приняла решение о возобновлении санкций в отношении белорусских предприятий. Под них попадают следующие предприятия:

Белорусский нефтяной торговый дом

«Белнефтехим»

«Белнефтехим США»

«Белшина»

«Гродно Азот»

«Гродно Химволокно»

«Лакокраска»

«Нафтан»

«Полоцк Стекловолокно».

Минфин США остановит все операции компаний из списка, а также предприятий, где эти компании имеют долю более 50%.