Эйсмонт заявила, что Лукашенко исполняет все свои обязанности, несмотря на покушение

Александр Лукашенко исполняет свои обязанности в полном объеме, несмотря на недавнее покушение и попытку госпереворота. Об этом заявила его пресс-секретарь Наталья Эйсмонт РИА «Новости».

РИА «Новости» связалось с Натальей Эйсмонт и выяснило, сказалось ли предотвращение покушения на Лукашенко и попытки госпереворота на его рабочем графике и мерах безопасности.

«Президент исполняет свои обязанности согласно Конституции. И в абсолютно полном объеме. По заранее определенному графику и отработанным схемам обеспечения безопасности. Ну, правда, сами схемы мы уже вам передавать не будем», - прокомментировала пресс-секретарь.

Она добавила, что в планах Лукашенко сохранилась и встреча с Владимиром Путиным, которая «сейчас готовится».

Отметим, данную встречу анонсировал Александр Лукашенко во время переговоров с российским премьер-министром Михаилом Мишустиным. Лукашенко рассказал, что график предстоящих переговоров с Путиным они согласовали во время телефонного разговора и «серьезная встреча» в Москве состоится 22 апреля.

О покушении

12 апреля стало известно, что Александр Федута перестал выходить на связь . Заявление о его пропаже поступило в московскую полицию. Во вторник КГБ Беларуси подтвердило задержание Федуты. Позже сталоизвестно, что юриста Юрия Зенковича и главу партии БНФ Григория Костусева задержали по одному уголовному делу.

17 апреля ОНТ показало сюжет , где гововорится, что политолог Александр Федута и адвокат Юрий Зенкович при поддержке американских спецслужб готовили покушение на Александра Лукашенко и его семью. Сам Лукашенко рассказал, что в Гомельской области был подготовлен погреб, куда враги планировали посадить его детей.