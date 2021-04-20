|
Эйсмонт заявила, что Лукашенко исполняет все свои обязанности, несмотря на покушение
20.04.2021 11:39 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Александр Лукашенко исполняет свои обязанности в полном объеме, несмотря на недавнее покушение и попытку госпереворота. Об этом
РИА «Новости» связалось с Натальей Эйсмонт и выяснило, сказалось ли предотвращение покушения на Лукашенко и попытки госпереворота на его рабочем графике и мерах безопасности.
«Президент исполняет свои обязанности согласно Конституции. И в абсолютно полном объеме. По заранее определенному графику и отработанным схемам обеспечения безопасности. Ну, правда, сами схемы мы уже вам передавать не будем», - прокомментировала пресс-секретарь.
Она добавила, что в планах Лукашенко сохранилась и встреча с Владимиром Путиным, которая «сейчас готовится».
Отметим, данную встречу
О покушении
12 апреля стало известно, что Александр Федута
17 апреля ОНТ
Бывший силовик Павел Кулаженко, который живет в Нью-Йорке,
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александр Лукашенко исполняет свои обязанности в полном объеме, несмотря на недавнее покушение и попытку госпереворота.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)