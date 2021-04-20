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Что обсуждают во Дворце президент и "Слуга народа"?
20.04.2021 11:45 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 20 апр - Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко во вторник встречается во Дворце Независимости с народным депутатом Верховной рады Украины Евгением Шевченко.
Напомним, что Евгений Шевченко – тот самый депутат, который предлагал решать вопросы с Россией по принципу "пацанских разборок". Его цитата: "На улице пацаны, они должны сначала друг другу морду бить, а потом мириться".
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Отношения Беларуси и Украины на политическом уровне были омрачены взаимными выпадами после президентской кампании в августе 2020 года.
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