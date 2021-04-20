Вместо Меркель: что известно о кандидатах на место канцлера

Источник материала: Sputnik Беларусь

Парламентские выборы в Германии запланированы на 26 сентября. На них будут избраны члены 20-го созыва бундестага (федерального парламента Германии), которые в дальнейшем выберут нового канцлера ФРГ. Это будут первые выборы начиная с 2005-го, на которых Христианско-демократический союз не будет возглавлять Ангела Меркель.

О наиболее вероятных кандидатах на пост канцлера ФРГ – в специальном обзоре Sputnik.

Наследие Ангелы

Ангела Меркель стала первой женщиной на посту федерального канцлера Германии и самым молодым федеральным канцлером за всю историю ФРГ.

Официально она на этом посту с 22 ноября 2005 года. За это время в Германии успело смениться четыре президента: Хорст Кёлер, Кристиан Вульф, Йоахим Гаук, Франк-Вальтер Штайнмайер – их имена мало кому известны за пределами Германии.

Между тем сама Меркель не единожды признавалась самой влиятельной женщиной мировой политики, попадала в список самых влиятельных людей планеты, а в 2015-м журнал Time выбрал ее человеком года, назвав при этом самым сильным лидером в Европе.

Ангела Меркель – одна из участниц так называемой "нормандской четверки", вместе с президентом Франции Франсуа Олландом выступила инициатором встречи президента РФ Владимира Путина и президента Украина Петра Порошенко. Присутствовала при подписании Минских соглашений.

Во внешней политике Меркель известна своей безоговорочной поддержкой европейских ценностей, ориентируется на сближение с США в качестве стратегического партнера по гарантии мира и стабильности в Европе.

При Меркель начато строительство "Северного потока – 2", которое сейчас вызывает большие споры, однако сама канцлер остается сторонницей этого проекта.

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Кандидат от партии Меркель – Армин Лашет

Правление Христианско-демократического союза (ХДС) большинством голосов поддержало премьер-министра федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия и председателя партии Армина Лашета как кандидата в канцлеры ФРГ от немецкого консервативного альянса ХДС/ХСС. По данным телеканала N24, Лашет получил 77,5% голосов (31 голос из 46).

Лашет – юрист по образованию, родился 18 февраля 1961-го в Ахене в Западной Германии. Он уважаемый в Германии региональный политик, занимает с 2017 года должность премьер-министра одной из крупнейших (наряду с Баварией) и самой населенной федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия, где расположено и самое многочисленное в ФРГ региональное объединение ХДС. С 2012-го он был одним из пяти вице-председателей ХДС. В январе съезд ХДС, который впервые прошел в онлайн-формате, избрал Армина Лашета на пост председателя.

Лашет считается центристом – то есть открыто готов к политическому сотрудничеству с более левыми силами, в частности с немецкими социал-демократами, которые входят в нынешнее коалиционное правительство канцлера Ангелы Меркель. Лашет идеологически близок Меркель, неоднократно заявлял об успешности политики канцлера, которую следует продолжить, призывает к консенсусу в немецком обществе и в партии.

После избрания на пост главы партии Лашет анонсировал серию консультаций со всеми региональными и окружными отделениями ХДС для обсуждения кандидатуры канцлера ФРГ на выборах 26 сентября. Он неоднократно подчеркивал, что окончательное решение будет принято после консультаций с сестринской партией - Христианско-социальным союзом (ХСС).

По итогам выездного заседания фракции ХДС/ХСС в бундестаге ФРГ 11 апреля Лашет заявил, что готов возглавить предвыборный список альянса. Лидер ХСС, премьер-министр Баварии Маркус Зёдер также заявил об амбициях повести немецких консерваторов на выборы 26 сентября. Согласно опросам общественного мнения, на тот момент именно Зёдер считался большинством граждан ФРГ фаворитом в гонке за кандидатство в канцлеры ФРГ.

Лашет неоднократно выступал за нормализацию отношений между Германией и Россией. На межобщественном германо-российском форуме "Петербургский диалог" в 2019-м он заявил о том, что сотрудничество между странами носит прагматический характер, позитивно оценил проект газопровода "Северный поток – 2".

Кандидат от "зеленых" – Анналена Бэрбок

"Зеленые" по текущим опросам являются второй по популярности партией в Германии, они проигрывают только правящему Христианско-демократическому союзу. По прогнозам экспертов, "Зеленые" имеют шансы войти в новую правящую коалицию либо с центристами ХДС/ХСС, либо в составе коалиции левых партий – с социал-демократами и "Левыми".

До 2021 года "Зеленые" не назначали кандидата в канцлеры из-за малых шансов на то, что этот пост может достаться партии.

Первым кандидатом на должность канцлера от "Зеленых" стала сопредседатель партии "Союз 90/Зеленые" Анналена Бэрбок. Решение о ее выдвижении в канцлеры еще нужно утвердить на съезде летом, но поскольку ее единственный конкурент, сопредседатель партии Роберт Хабек лично уступил ей это право, утверждение будет формальным решением.

Анналена Бэрбок родилась в Ганновере 15 декабря 1980 года. В юности занималась гимнастикой и выступала на национальных соревнованиях по прыжкам на батуте, несколько раз завоевала бронзовые медали.

С 2000-го по 2004-й обучалась в Университете Гамбурга, где изучала политологию и публичное право, а в 2004-2005 годах изучала международное право в Лондонской школе экономики и политических наук, получив степень магистра по специальности "международное публичное право".

В партию "Зеленые" вступила в 2005-м. Первую попытку стать депутатом бундестага предприняла в 2009-м, но не прошла в парламент. Вторая попытка оказалась успешной, и в 2013-м она стала депутатом, четыре года спустя ее успешно переизбрали. В бундестаге отвечала за климатическую политику фракции, состояла в комитете по экономике и энергетике, а также в комитетах по делам Европейского союза, окружающей среды, делам семьи, пенсионеров детей и подростков.

В 2018 году успешно выиграла внутрипартийную борьбу за пост сопредседателя партии, которых в "Союзе 90/Зеленые" традиционно два. Как правило, они представляют два основных крыла – левых и умеренных. Но с избранием Бэрбок от этого правила отошли: она принадлежит к умеренному крылу, как и второй сопредседатель Роберт Хабек.

Бэрбок замужем за политическим консультантом и пиар-менеджером Даниэлем Холефляйшем. Живет в Потсдаме с двумя дочерьми.

Как и в целом "Зеленые", выступает за активную миграционную политику и более организованный прием беженцев.

Она активно критикует страны, которые "Зеленые" рассматривают как авторитарные. Так, Бэрбок выступала за усиление европейской оборонной политики в свете политики президента США Дональда Трампа, чтобы противостоять росту влияния Китая, России и Турции.

Зеленые являются традиционными критиками проекта "Северный поток – 2", Бэрбок придерживается этой линии и последовательно критикует проект. Она неоднократно призывала к его остановке. Так, в январе 2021-го она заявила, что "трубопровод торпедирует геостратегические интересы европейцев, направлен против Украины, является ставкой против европейских климатических целей, подрыгает все санкции ЕС против России и таким образом абсолютно фатальный проект".

Бэрбок неоднократно критиковала Россию по различным поводам: ситуация на Украине, конфликт в Сирии, поддержка Москвой белорусских властей во время протестов 2020-го, инцидент с российским блогером Алексеем Навальным. При этом она последовательно требовала жестких действий в отношении российских властей. В частности, в сентябре прошлого года на фоне ситуации с Навальным не только в очередной раз призывала прекратить строительство "Северного потока – 2", но и требовала санкций против приближенных, как она считает, к президенту РФ Владимиру Путину бизнесменов, в том числе заморозку их активов в Германии.