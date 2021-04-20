Лукашенко рассказал, что Путин предлагал Порошенко восстановить Донбасс

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 апр - Sputnik. Нормализация ситуации в проблемных точках Украины, прежде всего на Донбассе, зависит только от Украины, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко во Дворце Независимости на встрече с народным депутатом Верховной рады Украины Евгением Шевченко.

По словам белорусского лидера, его позиция в отношении украинского кризиса остается неизменной. Ему бы очень хотелось, чтобы три братских славянских народа были вместе, что пошло бы им на пользу.

Победит умнейший

"Никто не собирается порабощать один одного, никто не собирается давить один на одного. Но политика есть политика, вы понимаете, могут быть разные нюансы. Поэтому в этой политике побеждает не просто сильнейший, но тот, кто умнее", - считает Лукашенко.

Причем, по его словам, победит тот, кто сможет использовать ситуацию, чтобы повернуть ее в лучшую сторону. В том числе, это касается и положения дел в Донбассе.

Глава государства рассказал, что находится в погружении в существующие проблемы и ему приходилось передавать те или иные просьбы и предложения с разных сторон.

Сожаления об Украине

"Если просил меня бывший президент Украины (Петр Порошенко - Sputnik), да и с этим президентом (Владимиром Зеленским - Sputnik), когда мы встречались... Если были какие-то просьбы для того, чтобы обсудить вопросы в России, где-то выступить (чего я очень не люблю) каким-то посредником. Мы же родные, я из этого исхожу. Поэтому я всегда это делал", - объяснил он свою позицию.

После чего добавил, что с российским коллегой Владимиром Путиным состоялось много разговоров о ситуации вокруг украинского кризиса. В этой связи лидеры двух стран с сожалением отзываются о происходящем в южной соседке и вокруг нее.

"Я вам абсолютно искренне скажу: нормализация ситуации в проблемных точках Украины, прежде всего на Донбассе, зависит только от Украины. Пусть, может быть, с завтрашнего дня, если пойти по минским соглашениям и так далее, где-то немножко зацепит у кого-то нервы, украинские какие-то интересы. Но, поверьте, в среднесрочной перспективе Украина выиграет", - уверен Александр Лукашенко.

Хорошие предложения Путина

Белорусский лидер рассказал, что в личном общении с бывшим украинским лидером Петром Порошенко обсуждал данные проблемы, с действующим также просчитывали варианты.

По его словам, он с пониманием относится к тому, что все хотят сохранить лицо, но необходимо осознавать, что Россия является огромным государством. Поэтому может во многом помочь Украине, что, в частности, касается и восстановления Донбасса.

"Были такие предложения со стороны Путина. Он меня просил передать их Порошенко. Я ему рассказал, все разложил. Но я тогда впервые понял однозначно, что политики украинские, руководство не самостоятельны", - выразил уверенность Лукашенко.

После чего добавил, что нужно было принимать решения и двигаться шаг за шагом, тогда уже к настоящему моменту многие вопросы удалось бы снять.

"Но я был свидетелем. Не Путин в этом виноват. Он предложил. Хорошие были предложения. Но бывший президент (Украины Петр Порошенко – Sputnik) отказался", - констатировал белорусский лидер.

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