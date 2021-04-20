|
Президент Беларуси встретился с депутатом Верховной рады Украины
20.04.2021 14:45 — Новости Политики | БT
Источник материала: БT
Президент Беларуси встретился сегодня с депутатом Верховной рады Украины Евгением Шевченко. Среди затронутых тем - развитие диалога между официальными Минском и Киевом. Выдвиженец от политической партии "Слуга народа" в Верховной раде занимается проблемами экономики, неоднократно высказывался за сохранение и развитие отношений между странами, несмотря на возникшее недопонимание на самом верху. "Все это временно!", - заявлял политик. Тем более, что Беларусь всегда выступала за добрососедские связи и мирное урегулирование конфликта на Донбассе.
Шевченко был одним из приглашенных на
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Беларуси встретился сегодня с депутатом Верховной рады Украины Евгением Шевченко. Среди затронутых тем - развитие диалога между официальными Минском и...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)