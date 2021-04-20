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Минск пообещал ответить на принятые Вашингтоном санкции
20.04.2021 14:49 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 20 апр - Sputnik. Министерство иностранных дел Беларуси выразило сожаление в связи с решением американской стороны
Там отметили, что данный шаг направлен на ухудшения материального благополучия белорусских граждан, а также на ухудшение дел в экономике страны.
"Такие действия недвусмысленно демонстрируют, за какую на самом деле "свободную и независимую Беларусь" так ратует американская администрация", – отмечено в заявлении.
Последует
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Белорусская сторона готова к диалогу с США, но только на принципах взаимоуважения, отметили в МИД Беларуси.
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