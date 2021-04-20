Минск пообещал ответить на принятые Вашингтоном санкции

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 апр - Sputnik. Министерство иностранных дел Беларуси выразило сожаление в связи с решением американской стороны возобновить действие санкций в отношении концерна "Белнефтехим" и входящих в его состав предприятий, говорится в распространенном заявлении внешнеполитического ведомства.

Там отметили, что данный шаг направлен на ухудшения материального благополучия белорусских граждан, а также на ухудшение дел в экономике страны.

"Такие действия недвусмысленно демонстрируют, за какую на самом деле "свободную и независимую Беларусь" так ратует американская администрация", – отмечено в заявлении.

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