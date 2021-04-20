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Парламент Беларуси принял заявление в связи с попыткой госпереворота
20.04.2021 16:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 20 апр –Sputnik. Белорусские депутаты и парламентарии приняли заявление в связи с информацией о попытке государственного переворота в Беларуси, сообщили в нижней палате парламента.
"Подготовку таких действий нужно рассматривать как террористический акт и преступление против всей Республики Беларусь", - говорится в заявлении, которое распространил Telegram-канал Палаты представителей.
Белорусские парламентарии решительно осуждают любые попытки насильственного свержения государственной власти и призывают международное сообщество немедленно отказаться от поддержки любых деструктивных сил, дестабилизирующих внутриполитическую обстановку в Беларуси, отмечается в заявлении.
Там также отмечается, что "предпосылкой данного преступного умысла стало неуклонное разрушение основ и традиционных принципов международного права. На протяжении нескольких десятилетий ряд государств вмешивается во внутренние дела других стран, прикрываясь искаженными представлениями о защите свобод и демократических ценностей".
Белорусский парламент также заявил о недопустимости использования в повседневной практике "санкций и иных мер экономического давления".
"Широкое распространение получила организация цветных революций для свержения законно избранных органов власти в суверенных государствах. Везде такие действия вели к разрушению, уничтожению национальных традиций и государственности, обнищанию и гибели людей. Сегодня мы становимся свидетелями деградации этих методов до уровня преступных подрывных операций, заговоров, прямо нацеленных на разжигание вражды и убийства", - сказано в заявлении.
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Белорусские парламентарии призвали международное сообщество отказаться от поддержки любых деструктивных сил, дестабилизирующих внутриполитическую обстановку...
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