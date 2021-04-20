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Парламент Беларуси принял заявление в связи с попыткой госпереворота

20.04.2021 16:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 апр –Sputnik. Белорусские депутаты и парламентарии приняли заявление в связи с информацией о попытке государственного переворота в Беларуси, сообщили в нижней палате парламента.

"Подготовку таких действий нужно рассматривать как террористический акт и преступление против всей Республики Беларусь", - говорится в заявлении, которое распространил Telegram-канал Палаты представителей.

Белорусские парламентарии решительно осуждают любые попытки насильственного свержения государственной власти и призывают международное сообщество немедленно отказаться от поддержки любых деструктивных сил, дестабилизирующих внутриполитическую обстановку в Беларуси, отмечается в заявлении.

Там также отмечается, что "предпосылкой данного преступного умысла стало неуклонное разрушение основ и традиционных принципов международного права. На протяжении нескольких десятилетий ряд государств вмешивается во внутренние дела других стран, прикрываясь искаженными представлениями о защите свобод и демократических ценностей".

Белорусский парламент также заявил о недопустимости использования в повседневной практике "санкций и иных мер экономического давления".

"Широкое распространение получила организация цветных революций для свержения законно избранных органов власти в суверенных государствах. Везде такие действия вели к разрушению, уничтожению национальных традиций и государственности, обнищанию и гибели людей. Сегодня мы становимся свидетелями деградации этих методов до уровня преступных подрывных операций, заговоров, прямо нацеленных на разжигание вражды и убийства", - сказано в заявлении.

Покушение и переворот

Впервые о том, что на него и его семью готовилось покушение, президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил в конце минувшей недели. Рассказал он и о том, что в стране планировался переворот. Глава государства отметил, что в данном случае не обошлось без участия американских спецслужб.

Ранее в Москве был задержан адвокат с белорусским и американским гражданством Юрий Зенкович и политолог Александр Федута. В Шклове задержали лидера оппозиционной партии Григория Костусева. Эти фамилии и были названы Лукашенко, сообщившем о попытке захвата власти.

По информации ФСБ России, указанные лица готовили в Беларуси переворот. Ранее в КГБ Беларуси рассказали, что задержанные уже дают признательные показания. Причем, по информации правоохранительных органов, деятельность всей группы документировалась на всех этапах переговоров.

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Теги: Минск
 
 
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