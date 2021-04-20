ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

МИД Беларуси: санкции США направлены на снижение экономического потенциала нашей страны

20.04.2021 16:39 — Новости Политики | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

Министерство иностранных дел Беларуси считает, что санкции США в отношении «Белнефтехима» и входящих в концерн предприятий направлены на ухудшение материального благополучия белорусов и снижение экономического потенциала страны. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте ведомства.

Белорусский МИД высказал сожаление о введенных санкциях со стороны Штатов и заявил, что как бы они ни вуалировались, ограничения «фактически направлен на ухудшение материального благополучия белорусских граждан и снижение экономического потенциала нашей страны - одного из столпов белорусской независимости».

«При этом на фоне серьезнейших внутренних проблем, которые сегодня у всех на слуху, новая администрация США «из кожи вон лезет», чтобы на ком-нибудь продемонстрировать свою жесткость и псевдо-принципиальность», - говорится в заявлении.

МИД считает, что для Вашингтона не важны интересы бизнеса, обычных белорусов или американцев, а также безопасность в мире.

«Суверенитет и независимость – непреложные для белорусского народа ценности. Американской стороне давно пора понять, что в этих вопросах не будет компромисса», - пишет ведомство, добавляя, что Беларусь «не приемлет понукания, не управляется извне и не поддается воздействию санкций и ограничений».

«Как бывало и ранее, Республика Беларусь предпримет все усилия, в том числе на международном уровне, чтобы защитить от данных деструктивных мер США благосостояние тысяч работников предприятий и наших граждан. Резервируем ассиметричный ответ и для американской стороны», - заявляет белорусский МИД.

Власти Беларуси удивляются поспешностью, с которой Штаты ввели санкции в отношении белорусских предприятий, и сообщают о готовности к взаимоуважительному разговору с американской стороной для прогресса в отношениях между странами.

Напомним, вчера, 19 апреля, посол США Джули Фишер заявила, что Штаты приняли решение о возобновлении санкций в отношении девяти белорусских госпредприятий. Причина в нарушении прав человека со стороны официальных властей Беларуси.

Помимо санкций США ожидаются очередные ограничительные меры со стороны Евросоюза в адрес белорусских чиновников.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Министерство иностранных дел Беларуси считает, что санкции США в отношении «Белнефтехима» и входящих в концерн предприятий направлены на ухудшение материального...
 
Новости дня
Новости политики
 
Парламент Беларуси принял заявление в связи с попыткой госпереворота
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

19.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
20.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by