МИД Беларуси: санкции США направлены на снижение экономического потенциала нашей страны

Министерство иностранных дел Беларуси считает, что санкции США в отношении «Белнефтехима» и входящих в концерн предприятий направлены на ухудшение материального благополучия белорусов и снижение экономического потенциала страны. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте ведомства.

Белорусский МИД высказал сожаление о введенных санкциях со стороны Штатов и заявил, что как бы они ни вуалировались, ограничения «фактически направлен на ухудшение материального благополучия белорусских граждан и снижение экономического потенциала нашей страны - одного из столпов белорусской независимости».

«При этом на фоне серьезнейших внутренних проблем, которые сегодня у всех на слуху, новая администрация США «из кожи вон лезет», чтобы на ком-нибудь продемонстрировать свою жесткость и псевдо-принципиальность», - говорится в заявлении.

МИД считает, что для Вашингтона не важны интересы бизнеса, обычных белорусов или американцев, а также безопасность в мире.

«Суверенитет и независимость – непреложные для белорусского народа ценности. Американской стороне давно пора понять, что в этих вопросах не будет компромисса», - пишет ведомство, добавляя, что Беларусь «не приемлет понукания, не управляется извне и не поддается воздействию санкций и ограничений».

«Как бывало и ранее, Республика Беларусь предпримет все усилия, в том числе на международном уровне, чтобы защитить от данных деструктивных мер США благосостояние тысяч работников предприятий и наших граждан. Резервируем ассиметричный ответ и для американской стороны», - заявляет белорусский МИД.

Власти Беларуси удивляются поспешностью, с которой Штаты ввели санкции в отношении белорусских предприятий, и сообщают о готовности к взаимоуважительному разговору с американской стороной для прогресса в отношениях между странами.

Напомним, вчера, 19 апреля, посол США Джули Фишер заявила , что Штаты приняли решение о возобновлении санкций в отношении девяти белорусских госпредприятий. Причина в нарушении прав человека со стороны официальных властей Беларуси.