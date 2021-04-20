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МИД Беларуси: санкции США направлены на снижение экономического потенциала нашей страны
20.04.2021 16:39 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Министерство иностранных дел Беларуси считает, что санкции США в отношении «Белнефтехима» и входящих в концерн предприятий направлены на ухудшение материального благополучия белорусов и снижение экономического потенциала страны. Соответствующее заявление
Белорусский МИД высказал сожаление о введенных санкциях со стороны Штатов и заявил, что как бы они ни вуалировались, ограничения «фактически направлен на ухудшение материального благополучия белорусских граждан и снижение экономического потенциала нашей страны - одного из столпов белорусской независимости».
«При этом на фоне серьезнейших внутренних проблем, которые сегодня у всех на слуху, новая администрация США «из кожи вон лезет», чтобы на ком-нибудь продемонстрировать свою жесткость и псевдо-принципиальность», - говорится в заявлении.
МИД считает, что для Вашингтона не важны интересы бизнеса, обычных белорусов или американцев, а также безопасность в мире.
«Суверенитет и независимость – непреложные для белорусского народа ценности. Американской стороне давно пора понять, что в этих вопросах не будет компромисса», - пишет ведомство, добавляя, что Беларусь «не приемлет понукания, не управляется извне и не поддается воздействию санкций и ограничений».
«Как бывало и ранее, Республика Беларусь предпримет все усилия, в том числе на международном уровне, чтобы защитить от данных деструктивных мер США благосостояние тысяч работников предприятий и наших граждан. Резервируем ассиметричный ответ и для американской стороны», - заявляет белорусский МИД.
Власти Беларуси удивляются поспешностью, с которой Штаты ввели санкции в отношении белорусских предприятий, и сообщают о готовности к взаимоуважительному разговору с американской стороной для прогресса в отношениях между странами.
Напомним, вчера, 19 апреля, посол США Джули Фишер
Помимо санкций США
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Министерство иностранных дел Беларуси считает, что санкции США в отношении «Белнефтехима» и входящих в концерн предприятий направлены на ухудшение материального...
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