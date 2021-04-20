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Посольство США рассчитывает на доступ консула к Зенковичу. Макей прокомментировал

20.04.2021 17:15 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Посольство США в Минске рассчитывает на доступ дипломатов к задержанному в подозрении на подготовку покушения на Александра Лукашенко адвокату Юрию Зенковичу. Об этом заявил пресс-атташе посольства Штатов в Беларуси Тим О’Коннор агенству «Интерфакс-запад».

В посольстве отметили, что США всегда настоятельно призывает правительства других стран следовать принципам вежливости, взаимности, консульского уведомления и доступа к лицам с двойным гражданством США.

«Даже если в определенных обстоятельствах конкретная страна не имеет юридических обязательств согласно Венской конвенции, так как физическое лицо является гражданином этой страны, имея при этом и гражданство США», - уточнил О’Коннор.

Он добавил, что в случае задержания гражданина Штатов в другой стране, США всегда «готовы предоставить все необходимые консульские услуги» и не передают информацию о гражданине своей страны без его письменного согласия.

Агенству РИА «Новости» удалось получить комментарий главы МИД Беларуси Владимира Макея по данному вопросу.

«Данной ситуацией занимаются соответствующие спецслужбы. Мы будем связываться с соответствующими структурами, где он находится, и будем действовать в соответствии с правилами этих структур, а также с учетом всех обстоятельств вокруг этого дела», - сообщил Макей.

Он сказал, что сейчас однозначный ответ, какие конкретно действия будут предприняты в отношении Зенковича, дать не может.

По словам Владимира Макея, Юрий Зенкович является гражданином Беларуси, а про американское гражданство в ведомстве узнали «уже потом».

О готовившемся покушении

12 апреля стало известно, что Александр Федута перестал выходить на связь. Заявление о его пропаже поступило в московскую полицию. Во вторник КГБ Беларуси подтвердило задержание Федуты. Позже сталоизвестно, что юриста Юрия Зенковича и главу партии БНФ Григория Костусева задержали по одному уголовному делу.

17 апреля ОНТ показало сюжет, где гововорится, что политолог Александр Федута и адвокат Юрий Зенкович при поддержке американских спецслужб готовили покушение на Александра Лукашенко и его семью. Сам Лукашенко рассказал, что в Гомельской области был подготовлен погреб, куда враги планировали посадить его детей.

Бывший силовик Павел Кулаженко, который живет в Нью-Йорке, прокомментировал ситуацию, заявив, что ОНТ скомпилировала фрагменты из разных встреч дискуссионного клуба и обсуждения ситуации в Беларуси не имеют ничего общего с планированием госпереворота и убийства.

 
Теги: Минск
 
 
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Посольство США в Минске рассчитывает на доступ дипломатов к задержанному в подозрении на подготовку покушения на Александра Лукашенко адвокату Юрию Зенковичу.
 
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