Посольство США рассчитывает на доступ консула к Зенковичу. Макей прокомментировал

Посольство США в Минске рассчитывает на доступ дипломатов к задержанному в подозрении на подготовку покушения на Александра Лукашенко адвокату Юрию Зенковичу. Об этом заявил пресс-атташе посольства Штатов в Беларуси Тим О’Коннор агенству «Интерфакс-запад».

В посольстве отметили, что США всегда настоятельно призывает правительства других стран следовать принципам вежливости, взаимности, консульского уведомления и доступа к лицам с двойным гражданством США.

«Даже если в определенных обстоятельствах конкретная страна не имеет юридических обязательств согласно Венской конвенции, так как физическое лицо является гражданином этой страны, имея при этом и гражданство США», - уточнил О’Коннор.

Он добавил, что в случае задержания гражданина Штатов в другой стране, США всегда «готовы предоставить все необходимые консульские услуги» и не передают информацию о гражданине своей страны без его письменного согласия.

Агенству РИА «Новости» удалось получить комментарий главы МИД Беларуси Владимира Макея по данному вопросу.

«Данной ситуацией занимаются соответствующие спецслужбы. Мы будем связываться с соответствующими структурами, где он находится, и будем действовать в соответствии с правилами этих структур, а также с учетом всех обстоятельств вокруг этого дела», - сообщил Макей.

Он сказал, что сейчас однозначный ответ, какие конкретно действия будут предприняты в отношении Зенковича, дать не может.

По словам Владимира Макея, Юрий Зенкович является гражданином Беларуси, а про американское гражданство в ведомстве узнали «уже потом».

О готовившемся покушении

12 апреля стало известно, что Александр Федута перестал выходить на связь . Заявление о его пропаже поступило в московскую полицию. Во вторник КГБ Беларуси подтвердило задержание Федуты. Позже сталоизвестно, что юриста Юрия Зенковича и главу партии БНФ Григория Костусева задержали по одному уголовному делу.

17 апреля ОНТ показало сюжет , где гововорится, что политолог Александр Федута и адвокат Юрий Зенкович при поддержке американских спецслужб готовили покушение на Александра Лукашенко и его семью. Сам Лукашенко рассказал, что в Гомельской области был подготовлен погреб, куда враги планировали посадить его детей.