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Посольство США рассчитывает на доступ консула к Зенковичу. Макей прокомментировал
20.04.2021 17:15 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Посольство США в Минске рассчитывает на доступ дипломатов к задержанному в подозрении на подготовку покушения на Александра Лукашенко адвокату Юрию Зенковичу. Об этом
В посольстве отметили, что США всегда настоятельно призывает правительства других стран следовать принципам вежливости, взаимности, консульского уведомления и доступа к лицам с двойным гражданством США.
«Даже если в определенных обстоятельствах конкретная страна не имеет юридических обязательств согласно Венской конвенции, так как физическое лицо является гражданином этой страны, имея при этом и гражданство США», - уточнил О’Коннор.
Он добавил, что в случае задержания гражданина Штатов в другой стране, США всегда «готовы предоставить все необходимые консульские услуги» и не передают информацию о гражданине своей страны без его письменного согласия.
Агенству РИА «Новости»
«Данной ситуацией занимаются соответствующие спецслужбы. Мы будем связываться с соответствующими структурами, где он находится, и будем действовать в соответствии с правилами этих структур, а также с учетом всех обстоятельств вокруг этого дела», - сообщил Макей.
Он сказал, что сейчас однозначный ответ, какие конкретно действия будут предприняты в отношении Зенковича, дать не может.
По словам Владимира Макея, Юрий Зенкович является гражданином Беларуси, а про американское гражданство в ведомстве узнали «уже потом».
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Посольство США в Минске рассчитывает на доступ дипломатов к задержанному в подозрении на подготовку покушения на Александра Лукашенко адвокату Юрию Зенковичу.
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