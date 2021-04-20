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МИД Беларуси отреагировал на санкции США

20.04.2021 18:49 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Министерство иностранных дел Беларуси дало ответ на антибелорусские санкции США. Псевдопринципиальность, напускная жесткость и никакой заботы об интересах обычных белорусов или американцев - именно такую стратегию выбрала новая администрация Штатов. Какой бы риторикой отнюдь не конструктивные шаги ни прикрывались, фактически они направлены на снижение экономического потенциала, а, следовательно, и независимости нашей страны. Сейчас МИД готовит ассиметричный ответ для американской стороны.
 
 
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Министерство иностранных дел Беларуси дало ответ на антибелорусские санкции США. Псевдопринципиальность, напускная жесткость и никакой заботы об интересах...
 
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