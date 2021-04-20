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А. Лукашенко: Эта встреча станет хорошим началом сотрудничества настоящих патриотов Украины с Беларусью

20.04.2021 18:49 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Сегодняшняя встреча во Дворце Независимости стала поводом поговорить о развитии диалога между Минском и Киевом, сделать ревизию отношений и обозначить проблемы. Это ключевое направление диалога Александра Лукашенко и депутата Верховной рады Украины Евгения Шевченко. 

Выдвиженец от политической партии "Слуга народа" в Верховной раде занимается проблемами экономики. Неоднократно высказывался за сохранение и развитие отношений между странами, несмотря на возникшее недопонимание наверху. "Все это временно!", - заявлял политик. Тем более что Беларусь всегда выступала за добрососедские связи и мирное урегулирование конфликта в Донбассе.

Александр Лукашенко уверен в возможности урегулирования конфликта в Донбассе

Среди прозвучавших тем - конфликт в Донбассе. Президент озвучил свою позицию по этому вопросу и выразил уверенность в возможности урегулирования ситуации, если следовать минским соглашениям. 

Президент прокомментировал предложение о переносе из Минска переговорной площадки по Донбассу, назвав это чисто политической вакханалией, мешающей урегулированию процесса. Что касается экономики, то Беларусь всегда была за всестороннее сотрудничество и развитие торговых отношений. Цифры говорят сами за себя - страны наторговали почти на 5 миллиардов долларов.

Все подробности - в наших итоговых выпусках.

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодняшняя встреча во Дворце Независимости стала поводом поговорить о развитии диалога между Минском и Киевом, сделать ревизию отношений и обозначить проблемы....
 
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