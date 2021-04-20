Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 апр - Sputnik. Сенаторы на ближайшей сессии рассмотрят более 10 законопроектов, которые в двух чтениях были приняты нижней палатой белорусского парламента, сообщили Совете Республики Национального собрания.

21 апреля в 11:00 состоится заседание пятой сессии верхней палаты белорусского парламента.

"Повесткой дня запланировано рассмотрение 13 законопроектов, среди которых "О недопущении реабилитации нацизма", об изменении закона "О СМИ", - сообщили Sputnikв пресс-службе Совета Республики.

Закон "О недопущении реабилитации нацизма"

Проект закона был разработан парламентом совместно с Генпрокуратурой. В проекте впервые законодательно закрепляются определения терминов "нацистские преступники", "пособники нацистских преступников", а также определяются субъекты противодействия реабилитации нацизма.

Законопроект предусматривает запрет на героизацию нацизма и финансирование соответствующей деятельности. Запрет будет распространяться и на иностранные организации, пропагандирующие героизацию нацизма, в том числе в интернете. Кроме того, установлены меры противодействия и методы профилактики реабилитации нацизма.

На сессии будет также рассмотрен проект закона об усилении ответственности за экстремизм. Проект закона о противодействие экстремизму в апреле был принят в овальном зале в двух чтениях. Его депутатам представлял генпрокурор Андрей Швед.

"В настоящее время уголовно наказуемо лишь создание либо руководство экстремистским формированием. Предлагается установить ответственность за распространение заведомо ложных сведений о политическом, экономическом, социальном, военном и международном положении Беларуси, правовом положении граждан, деятельности государственных органов власти и управления в публичных выступлениях, в том числе в СМИ и сети интернет", – пояснил тогда Швед.

Также в числе иных будет рассмотрен проект закона о дополнительной государственной защите судей, силовиков.