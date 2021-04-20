Президент Александр Лукашенко встретился с депутатом Верховной рады Украины Евгением Шевченко

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В Беларуси не хотят плохих отношений с Украиной. Такое однозначное заявление Президента прозвучало сегодня на встрече с народным депутатом Верховной рады Евгением Шевченко. Встреча - как повод пройтись по общей повестке стран. К сожалению, в последнее время недопонимания между Минском и Киевом хватает. При этом позиция Беларуси неизменна: мы готовы к диалогу, ведь спокойное развитие отношений (и прежде всего экономических) важно и для белорусов, и для украинцев. Претензии и барьеры уж точно не помогут торговле. Что касается конфликта в Донбассе, то Александр Лукашенко уверен в возможности разрешения ситуации, если следовать Минским соглашениям.



А предложения о переносе переговорной площадки трехсторонней контактной группы скорее напоминают политическую вакханалию, а не желание разрешить кризис. Главные тезисы встречи - у Натальи Бреус.



И хоть сделает Президент эту ремарку с привкусом горечи, начнут в целом на позитиве. Шевченко признается: давно мечтал познакомиться. Позитивных инфоповодов в белорусско-украинской повестке в последнее время было мало. Дружеской риторику официального Киева в 2020-м вряд ли назовешь. Однако…



Депутат Рады Шевченко: Украинцы и белорусы - близкие народы, их не разделить, что бы ни происходило







Это прозвучит искренне. Именно за такое теплое отношение к Беларуси и ее Президенту неслабо критикуют Шевченко некоторые СМИ в Украине. Последний раз досталось за присутствие на Всебелорусском собрании.



Он все равно гнет свою линию. Бизнесмен, доверенное лицо Зеленского на выборах, выдвиженец от политической партии "Слуга народа" в Верховной раде Шевченко занимается проблемами экономики. Неоднократно высказывался за развитие отношений между нашими странами, несмотря на возникающие недопонимания между Минском и Киевом. "Все это временно!" - заявлял политик. Тем более что Беларусь всегда за добрососедство и всегда занимала взвешенную позицию по конфликту в Донбассе.





А. Лукашенко уверен в возможности урегулирования ситуации в Донбассе, если следовать Минским соглашениям

А. Лукашенко: Какие бы ни были в Украине президенты, у нас всегда были добрые отношения

Шесть лет Минск остается площадкой для переговоров, делая все возможное, чтобы мир стал ближе. Хватает критики: мол, прогресса мало, пожар войны все еще тлеет. Но если бы не Минск, жертв было бы куда больше. Да и пандемия переговорному процессу явно не помогала. Но в Донбассе снова искрит! На этом фоне идеи о переносе переговорной платформы звучат вразрез со здравым смыслом.

Как бы ни складывалась ситуация в регионе, и кто бы не приходил во властную верхушку Украины, от Александра Лукашенко коллегам всегда рефреном звучала только одна фраза: "Давайте жить дружно, по-соседски".



Хотя взгляды лидеров порой были совершенно диаметральны. Порошенко Президент назвал дипломатом и попросил передать привет. Не затаил, а мог бы, обиды на Януковича, который в угоду западу запретил пролет самолета на чернобыльскую конференцию. Рабочие отношения были с Ющенко и добрые с Кучмой.



Выпады экс-лидеров и нынешнего украинского истэблишмента в свою сторону Лукашенко порой хоть и не понимает, но уж точно жить и работать ему это не помешает. Поди разбери, это и вправду позиция или политики снова становятся заложниками ситуации, когда большой брат давит. В политике бывает порой все очень сложно. Но экономика, как правило, быстро расставляет все на свои места.



Региональные связи - наше все. Апробированный в России формат сотрудничества областей оказался очень даже рабочим и для Беларуси с Украиной. Россияне даже, кажется, "ревновали". Хороший тон был задан в Гомеле, а потом и в Житомире, где сумма контрактов уже превысила полмиллиарда долларов. А вот форум в Гродно был сорван. Уж точно – не с подачи Беларуси.





Президент: В Беларуси не хотят плохих отношений с Украиной

В итоге не портфель контрактов, а одни упущенные возможности. Увы! Однако главное остается неизменным - это теплые отношения между людьми двух государств. Да и сверху всегда с нашей стороны зеленый свет.



Наверное поэтому в соцопросах украинцы называют Президента Лукашенко лучшим лидером на мировой арене. Социологи объясняют просто: украинцы тяготеют к сильной руке. Видимо, все познается в сравнении.



Евгений Шевченко, народный депутат Верховной рады Украины: Есть внутреннее ощущение, что украинцы к белорусам очень тепло относились, относятся и будут относиться, невзирая ни на что. Это я могу с уверенностью сказать.

Беларусь - Украина: развитие диалога и ревизия отношений

Какие бы политические ветра не дули в соседней стране, Минск всегда придерживался главного принципа в отношениях – принципа добрососедства. И всегда выступал за развитие сотрудничества по всем направлениям. Взаимные претензии и барьеры будут уж точно не на пользу ни белорусам, ни украинцам.