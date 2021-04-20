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Президент Александр Лукашенко встретился с депутатом Верховной рады Украины Евгением Шевченко
21.04.2021 08:33 — Новости Политики | БT
Источник материала: БT
В Беларуси не хотят плохих отношений с Украиной. Такое однозначное заявление Президента прозвучало сегодня на встрече с народным депутатом Верховной рады Евгением Шевченко. Встреча - как повод пройтись по общей повестке стран. К сожалению, в последнее время недопонимания между Минском и Киевом хватает. При этом позиция Беларуси неизменна: мы готовы к диалогу, ведь спокойное развитие отношений (и прежде всего экономических) важно и для белорусов, и для украинцев. Претензии и барьеры уж точно не помогут торговле. Что касается конфликта в Донбассе, то Александр Лукашенко уверен в возможности разрешения ситуации, если следовать Минским соглашениям.
А. Лукашенко уверен в возможности урегулирования ситуации в Донбассе, если следовать Минским соглашениямШесть лет Минск остается площадкой для переговоров, делая все возможное, чтобы мир стал ближе. Хватает критики: мол, прогресса мало, пожар войны все еще тлеет. Но если бы не Минск, жертв было бы куда больше. Да и пандемия переговорному процессу явно не помогала. Но в Донбассе снова искрит! На этом фоне идеи о переносе переговорной платформы звучат вразрез со здравым смыслом.
А. Лукашенко: Какие бы ни были в Украине президенты, у нас всегда были добрые отношения
Как бы ни складывалась ситуация в регионе, и кто бы не приходил во властную верхушку Украины, от Александра Лукашенко коллегам всегда рефреном звучала только одна фраза: "Давайте жить дружно, по-соседски".
Президент: В Беларуси не хотят плохих отношений с Украиной
В итоге не портфель контрактов, а одни упущенные возможности. Увы! Однако главное остается неизменным - это теплые отношения между людьми двух государств. Да и сверху всегда с нашей стороны зеленый свет.
Беларусь - Украина: развитие диалога и ревизия отношенийКакие бы политические ветра не дули в соседней стране, Минск всегда придерживался главного принципа в отношениях – принципа добрососедства. И всегда выступал за развитие сотрудничества по всем направлениям. Взаимные претензии и барьеры будут уж точно не на пользу ни белорусам, ни украинцам.
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В Беларуси не хотят плохих отношений с Украиной. Такое однозначное заявление Президента прозвучало сегодня на встрече с народным депутатом Верховной рады...
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