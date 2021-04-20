ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Зеленский предложил Путину встретиться на территории Донбасса

21.04.2021 09:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 апр – Sputnik. Украинский президент Владимир Зеленский предложил своему российскому коллеге Владимиру Путину провести встречу на территории Донбасса.

По его словам, на заседаниях подгруппы по безопасности в трехсторонней контактной группе и советников "нормандской четверки" обсуждалось восстановление в регионе режима полного прекращения огня, а также прозвучала мысль о проведении встречи на линии разграничения, чтобы полностью понять складывающуюся ситуацию.

"Господин Путин! Я готов предложить вам встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война", – сказал Зеленский в видеообращении.

Страны Запада в последнее время выражают обеспокоенность из-за якобы усиления войсковых группировок в Крыму и у восточной границы Украины. В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ перемещает свои войска в пределах собственной территории и на свое усмотрение. Он также уточнил, что такие действия не несут никакой угрозы. В Москве многократно заявляли, что РФ не является стороной внутриукраинского конфликта и максимально заинтересована в том, чтобы политический и экономический кризис в стране завершился.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По словам украинского лидера, он готов встретиться со своим российским коллегой в любой точке региона.
 
Новости дня
Новости политики
 
Президент Александр Лукашенко встретился с депутатом Верховной рады Украины Евгением Шевченко
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

20.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
21.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by