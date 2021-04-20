Зеленский предложил Путину встретиться на территории Донбасса

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 апр – Sputnik. Украинский президент Владимир Зеленский предложил своему российскому коллеге Владимиру Путину провести встречу на территории Донбасса.

По его словам, на заседаниях подгруппы по безопасности в трехсторонней контактной группе и советников "нормандской четверки" обсуждалось восстановление в регионе режима полного прекращения огня, а также прозвучала мысль о проведении встречи на линии разграничения, чтобы полностью понять складывающуюся ситуацию.

"Господин Путин! Я готов предложить вам встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война", – сказал Зеленский в видеообращении.

Страны Запада в последнее время выражают обеспокоенность из-за якобы усиления войсковых группировок в Крыму и у восточной границы Украины. В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ перемещает свои войска в пределах собственной территории и на свое усмотрение. Он также уточнил, что такие действия не несут никакой угрозы. В Москве многократно заявляли, что РФ не является стороной внутриукраинского конфликта и максимально заинтересована в том, чтобы политический и экономический кризис в стране завершился.

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