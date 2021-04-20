ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Макей: МИД Беларуси отреагирует на попытку госпереворота в стране

21.04.2021 09:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 апр – Sputnik. Министерство иностранных дел Беларуси будет реагировать на информацию о попытке государственного переворота, заявил министр Владимир Макей.

© Sputnik / Виктор Толочко
Парламент Беларуси принял заявление в связи с попыткой госпереворота

"События последних дней заставляют нас еще раз повторно проанализировать состояние отношений с этой крупнейшей державой и еще раз вернуться, чтобы посмотреть, что и кто стоит за попыткой организации государственного переворота", - заявил глава МИД Беларуси в эфире телеканала ОНТ.

"Конечно, сейчас соответствующие структуры будут заниматься этими вопросами, МИД, понятно, отреагирует соответствующим образом на своем уровне на данную ситуацию. Но повторю, что мы хотели бы тщательно изучить все аспекты, чтобы аргументированно, объективно и взвешенно дать соответствующую оценку", – подчеркнул Макей.

Покушение и переворот

Впервые о том, что на него и его семью готовилось покушение, президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил в конце минувшей недели. Рассказал он и о том, что в стране планировался переворот. Глава государства отметил, что в данном случае не обошлось без участия американских спецслужб.

Ранее в Москве были задержаны адвокат с белорусским и американским гражданством Юрий Зенкович и политолог Александр Федута. В Шклове задержали лидера оппозиционной партии Григория Костусева. Эти фамилии и были названы Лукашенко, сообщившем о попытке захвата власти.

По информации ФСБ России, указанные лица готовили в Беларуси переворот. Ранее в КГБ Беларуси рассказали, что задержанные уже дают признательные показания. Причем, по информации правоохранительных органов, деятельность всей группы документировалась на всех этапах переговоров.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Глава белорусского МИД подчеркнул, что события последних дней заставят повторно проанализировать отношения с Вашингтоном.
 
Новости дня
Новости политики
 
Беларусь готова принять посла США – МИД
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

20.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
21.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by