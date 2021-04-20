|
Макей: МИД Беларуси отреагирует на попытку госпереворота в стране
21.04.2021 09:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 20 апр – Sputnik. Министерство иностранных дел Беларуси будет реагировать на информацию о попытке государственного переворота, заявил министр Владимир Макей.
© Sputnik / Виктор Толочко
"События последних дней заставляют нас еще раз повторно проанализировать состояние отношений с этой крупнейшей державой и еще раз вернуться, чтобы посмотреть, что и кто стоит за попыткой организации государственного переворота", - заявил глава МИД Беларуси в эфире телеканала ОНТ.
"Конечно, сейчас соответствующие структуры будут заниматься этими вопросами, МИД, понятно, отреагирует соответствующим образом на своем уровне на данную ситуацию. Но повторю, что мы хотели бы тщательно изучить все аспекты, чтобы аргументированно, объективно и взвешенно дать соответствующую оценку", – подчеркнул Макей.
Покушение и переворот
Впервые о том, что на него и его семью
Ранее в Москве
По информации ФСБ России, указанные лица готовили в Беларуси переворот. Ранее в КГБ Беларуси рассказали, что задержанные уже
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Глава белорусского МИД подчеркнул, что события последних дней заставят повторно проанализировать отношения с Вашингтоном.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)