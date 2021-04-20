Макей: МИД Беларуси отреагирует на попытку госпереворота в стране

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 апр – Sputnik. Министерство иностранных дел Беларуси будет реагировать на информацию о попытке государственного переворота, заявил министр Владимир Макей.

"События последних дней заставляют нас еще раз повторно проанализировать состояние отношений с этой крупнейшей державой и еще раз вернуться, чтобы посмотреть, что и кто стоит за попыткой организации государственного переворота", - заявил глава МИД Беларуси в эфире телеканала ОНТ.

"Конечно, сейчас соответствующие структуры будут заниматься этими вопросами, МИД, понятно, отреагирует соответствующим образом на своем уровне на данную ситуацию. Но повторю, что мы хотели бы тщательно изучить все аспекты, чтобы аргументированно, объективно и взвешенно дать соответствующую оценку", – подчеркнул Макей.

Покушение и переворот

Впервые о том, что на него и его семью готовилось покушение , президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил в конце минувшей недели. Рассказал он и о том, что в стране планировался переворот. Глава государства отметил, что в данном случае не обошлось без участия американских спецслужб.

Ранее в Москве были задержаны адвокат с белорусским и американским гражданством Юрий Зенкович и политолог Александр Федута. В Шклове задержали лидера оппозиционной партии Григория Костусева. Эти фамилии и были названы Лукашенко, сообщившем о попытке захвата власти.

По информации ФСБ России, указанные лица готовили в Беларуси переворот. Ранее в КГБ Беларуси рассказали, что задержанные уже дают признательные показания . Причем, по информации правоохранительных органов, деятельность всей группы документировалась на всех этапах переговоров.

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