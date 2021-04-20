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Беларусь готова принять посла США – МИД

21.04.2021 09:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 апр – Sputnik. Беларусь готова принять посла США, но в Минске хотят видеть полную ясность, в каком статусе американский дипломат Джули Фишер намерена работать, заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей в эфире телеканала ОНТ.

Сенат США в декабре прошлого года утвердил Джули Фишер в качестве посла Вашингтона в Беларуси, в том же месяца она приняла присягу. Зимой-весной Фишер посетила несколько европейских стран, в Минск глава дипмиссии не приехала. В Госдепе не сообщают о дате ее приезда в белорусскую столицу.

© CC0 / Pixabay / lifeisgood
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"Мы готовы принять американского посла в любое время, но мы хотим иметь четкую и понятную перспективу нашего дальнейшего взаимодействия по всем направлениям с нашими американскими партнерами", - сказал Макей.

По его словам, в Минске удивлены тем, что посол США "несколько раз посещая Вильнюс, Варшаву и еще какие-то страны, делает определенные заявления". "В то же время наши партнеры не дают до конца четкого ответа относительно того, в каком статусе госпожа посол намерена прибыть в Беларусь", - добавил Макей.

"Если она собирается приехать и делать заявления о нелегитимности режима, то какой смысл тогда делать это", - сказал министр.

В таком случае, по его словам, Фишер "будет сидеть в посольстве и ничего не делать, и не сможет эффективно работать".

"В том числе и по установлению прямых контактов между структурами Беларуси и США", - уточнил он.

 
Теги: Минск
 
 
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Если посол США Джули Фишер намерена приехать в Минск и делать заявления о нелегитимности власти, то, по словам Макея, какой смысл ехать в Беларусь.
 
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