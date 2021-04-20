Макей рассказал коллеге из Швейцарии про изменение Конституции

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 апр – Sputnik. Глава МИД Беларуси Владимир Макей проинформировал министра иностранных дел Швейцарской Конфедерации Иньяцио Кассиса о том, как идет подготовка изменений в Конституцию республики, сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Данная встреча прошла в рамках рабочего визита Макея в Швейцарию. Проект новой Конституции вынесут на референдум в начале 2022 года, а подготовлен он будет до конца 2021-го. Президент Александр Лукашенко 16 марта подписал указ о создании конституционной комиссии, которая будет заниматься подготовкой поправок, в ее состав вошли 36 человек. Комиссия должна до 1 августа представить главе государства свои предложения.

"Макей детально ознакомил собеседника с логикой действий властей Беларуси во время прошлогодних событий, проинформировал о широком общественном диалоге в нашей стране и работе по подготовке изменений Конституции", – говорится в сообщении МИД.

Также в ходе переговоров были обсуждены состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества, включая реализацию договоренностей, достигнутых по итогам визита Кассиса в Беларусь в феврале 2020 года.

По данным пресс-службы, Кассис проинформировал о подходах швейцарской стороны к событиям в республике, "обозначил проблему известной гражданки" Натальи Херше . Херше – белоруска, которая последние 12 лет жила в Швейцарии, а в настоящее время отбывает в Беларуси наказание в виде 2,5 года лишения свободы за сопротивление сотруднику ОМОН во время протестной акции.

"Стороны обменялись мнениями по вопросам борьбы с пандемией COVID-19, региональной безопасности. Подтверждена взаимная заинтересованность в сохранении конструктивного диалога на различных уровнях, скорейшем разрешении проблемных вопросов и восстановлении позитивной динамики развития белорусско-швейцарских отношений", – говорится в сообщении.

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