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Конгресс США принял резолюцию по Беларуси

21.04.2021 09:37 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Ночью 21 апреля Палата Представителей Конгресса США приняла резолюцию, осуждающую нарушение прав человека в Беларуси, требующую отпустить политических заключенных и прекратить насилие.

Резолюция №124 «В поддержку народа Беларуси и его демократических устремлений, и осуждение фальсификаций выборов и последующие жестокие репрессий против мирных протестов со стороны нелегитимного режима Лукашенко» была принята голосованием. За нее проголосовали 355 конгрессменов, против - 69.

В резолюции перечислены примеры репрессий и нарушений прав человека в Беларуси (незаконные задержания, увольнения, угрозы изъять детей, насилие) в связи с которыми резолюция еще раз не признает результаты выборов 9 августа 2020  года. Конгресс требует провести новые демократичные выборы, а пока признает Координационный совет легитимным органом, который должен принять участие в переговорах для мирной передачи власти. Они призывают дать возможность народу Беларуси самом решать свое будущее, без вмешательства российских и иных сил.

Резолюция также требует освобождение всех политических заключенных, призывает к общим санкциям со стороны США, ЕС и партнеров, и просит Белый дом увеличить финансирование программ по развитию гражданского общества в Беларуси, как было указано в Акте о демократии, правах человека и суверенитете Беларуси 2020 года.

Напомним, что ранее Государственный департамент США выступил в поддержку возобновления санкций в отношении белорусских предприятий. Там также призвали официальные власти Беларуси провести диалог с демократическими силами, а нарушение прав человека в стране назвали "вопиющим". Накануне посол США Джули Фишер заявила, что американская сторона приняла решение о возобновлении санкций в отношении белорусских предприятий. 

 
 
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Ночью 21 апреля Палата Представителей Конгресса США приняла резолюцию, осуждающую нарушение прав человека в Беларуси, требующую отпустить политических...
 
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