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Владимир Макей: Беларусь готова принять американского посла в любое время

21.04.2021 09:37 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Глава белорусского МИД Владимир Макей заявил, что Беларусь готова принять посла США и налаживать контакты между странами, но власти хотят знать, в каком статусе Джули Фишер собирается работать. Данное заявление было сделано Макеем во время визита в Швейцарию в эфире телеканала ОНТ.

«У нас вызывает определенное удивление, что госпожа назначенный посол, несколько раз посещая Вильнюс, Варшаву и еще какие-то страны, делает определенные заявления, в то же время наши партнеры не дают до конца четкого ответа относительно того, в каком статусе госпожа посол намерена прибыть в Беларусь», - сказал Владимир Макей.

Он отметил, что Беларусь, как и американская сторона, хочет наладить прямые контакты на официальном уровне и считает это крайне необходимым.

«Мы готовы принять американского посла в любое время, но мы хотим иметь четкую и понятную перспективу нашего дальнейшего взаимодействия по всем направлениям с нашими американскими партнерами», - заявил глава белорусского МИД.

По его словам, Беларусь заинтересована в нормальных равноправных отношениях с США во всех сферах и областях, но власти не приемлют давления на страну.

«События последних дней действительно заставляют еще раз повторно проанализировать и состояние наших отношений с этой крупнейшей державой мира, и посмотреть, что и кто стоит за попыткой организации государственного переворота в Беларуси, как об этом было сказано по линии спецслужб», - говорит Макей.

Он добавил, что сейчас спецслужбы работают над этим вопросом, поскольку белорусская сторона хочет тщательно изучить все аспекты и принять взвешенное решение.

Владимир Макей понимает, что для приезда в Беларусь любому гражданину нужна виза.

«Поэтому мы хотели бы иметь полную ясность, в каком статусе госпожа назначенный посол намерена работать в Беларуси, если она собирается приехать и делать заявления о нелегитимности режима, то какой смысл тогда делать это? Я думаю, что в таком случае она будет сидеть в посольстве и ничего не делать и не сможет эффективно работать», - подытожил глава МИД Беларуси.

Напомним, Джули Фишер назначена послом США в Беларуси в декабре 2020 года. Она называла приостановку действия ряда американских санкций против Беларуси важным инструментом в двусторонних отношениях.р

19 апреля Фишер встретилась со Светланой Тихановской и сообщила, что США приняли решение о возобновлении санкций в отношении девяти белорусских госпредприятий из-за нарушения прав человека со стороны официальных властей Беларуси.

 
 
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Глава белорусского МИД Владимир Макей заявил, что Беларусь готова принять посла США и налаживать контакты между странами, но власти хотят знать, в каком статусе...
 
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