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Сын убитого президента Чада будет исполнять обязанности главы государства
21.04.2021 11:05 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 21 апр – Sputnik. Сын погибшего на поле боя президента Чада Идриса Деби Махамат будет исполнять функции главы государства и главнокомандующего, следует из текста опубликованной хартии переходного периода.
Военные Чада накануне сообщили
"Председатель Переходного военного совета выполняет функции президента Республики, главы государства и верховного главнокомандующего вооруженными силами", - говорится в статье хартии.
Махамат Деби, согласно документу, обеспечивает соблюдение переходной хартии и возглавляет администрацию.
Переходный период введен в Чаде сроком на полтора года. Новые власти страны могут продлить его один раз.
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После гибели президента Чада в бою против повстанцев в стране был создан Переходный военный совет.
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