Сенаторы одобрили проект закона о недопустимости реабилитации нацизма

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 21 апр – Sputnik. Совет республики Национального собрания Беларуси одобрил проект закона о недопущении реабилитации нацизма.

Представляя его в сенате, генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед заявил, что новый законопроект направлен на то, чтобы "коренным образом пресечь реабилитацию нацизма в стране".

По его словам, в компетентных органах будут составлять перечни нацистских и неонацистских организаций.

Закон "О недопущении реабилитации нацизма"

Проект закона разрабатывал парламент совместно с Генпрокуратурой. В нем впервые закреплены законодательно термины "нацистские преступники", "пособники нацистских преступников", кроме того, определены субъекты противодействия реабилитации нацизма.

В законопроекте предусмотрен запрет на героизацию нацизма и финансирование соответствующей деятельности. Запрет будет распространяться и на иностранные организации, пропагандирующие героизацию нацизма, в том числе в интернете. Кроме того, установлены меры противодействия и методы профилактики реабилитации нацизма.

Проект закона о противодействии экстремизму в апреле был принят в овальном зале в двух чтениях. Его депутатам также представлял генпрокурор Андрей Швед.

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