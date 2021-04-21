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Сенаторы одобрили проект закона о недопустимости реабилитации нацизма
21.04.2021 11:47 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 21 апр – Sputnik. Совет республики Национального собрания Беларуси одобрил проект закона о недопущении реабилитации нацизма.
Представляя его в сенате, генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед заявил, что новый законопроект направлен на то, чтобы "коренным образом пресечь реабилитацию нацизма в стране".
По его словам, в компетентных органах будут составлять перечни нацистских и неонацистских организаций.
Закон "О недопущении реабилитации нацизма"
Проект закона разрабатывал парламент совместно с Генпрокуратурой. В нем впервые закреплены законодательно термины "нацистские преступники", "пособники нацистских преступников", кроме того, определены субъекты противодействия реабилитации нацизма.
В законопроекте предусмотрен запрет на героизацию нацизма и финансирование соответствующей деятельности. Запрет будет распространяться и на иностранные организации, пропагандирующие героизацию нацизма, в том числе в интернете. Кроме того, установлены меры противодействия и методы профилактики реабилитации нацизма.
Проект закона о противодействии экстремизму в апреле был принят в овальном зале в двух чтениях. Его депутатам также представлял генпрокурор Андрей Швед.
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Как отметил генпрокурор Андрей Швед, в Беларуси будут запрещать международные и иностранные организации, причастные к реабилитации нацизма.
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