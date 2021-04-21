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Путин: на Беларусь готовилась массированная атака

21.04.2021 13:49 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 21 апр – Sputnik. Попытка покушения на президента Беларуси не нашла осуждения у коллективного Запада, сказал российский лидер во время трансляции ежегодного послания Федеральному собранию, передает корреспондент Sputnik.

Ранее 17 апреля Александр Лукашенко после субботника в ходе общения с прессой рассказал о том, что на него готовилось покушение, а КГБ при помощи ФСБ задержал группу людей, готовивших вооруженный переворот. Позднее телевидение показало целый сюжет с оперативной съемкой, в котором рассказывались обстоятельства задержания политолога Александра Федуты, юриста Юрия Зенковича и главы партии БНФ Григория Костусева.

Говоря о распространении санкционных методов воздействия и попытках одних стран навязать свою волю другим, Владимир Путин привел в пример ситуацию в Беларуси. "На сегодня подобная практика перерождается в нечто гораздо более опасное. Имею в виду недавно ставшие известными факты прямой попытки организации в Беларуси государственного переворота и убийства президента этой страны. При этом характерно, что даже такие вопиющие действия не находят осуждения у так называемого коллективного Запада. Никто этого как бы не замечает, все делают вид, что вообще ничего не происходит", – обратил внимание президент РФ.

"Можно иметь любую точки зрения по поводу политики президента Беларуси Александра Лукашенко, но практика организации госпереворотов, планов политических убийств, в том числе и высших должностных лиц, ну это уже слишком", – констатировал Владимир Путин.

По его мнению, это говорит о том, что перейдены все границы: "Чего только стоят признания задержанных участников заговора, что готовилась блокада Минска, включая городскую инфраструктуру и средства коммуникации: полное отключение энергосистемы столицы Беларуси".

"Это значит между прочим, что по сути велась подготовка к массированной кибератаке. А как иначе-то? Это знаете просто так одним рубильником не сделаешь", – особо отметил российский президент.

Владимир Путин сказал, что, видимо, не просто так коллеги на Западе отказываются от предложений России наладить международный диалог в области информационной и кибербезопасности: "Мы много раз это предлагали. Уходят даже от обсуждения этого вопроса".

"А что было бы, если бы попытка госпереворота в Беларуси была реально предпринята? Ведь к этому все и велось. Сколько бы людей пострадало? Как складывалась бы вообще судьба Беларуси? Об этом никто не думает", – с сожалением констатировал он.

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Теги: Минск
 
 
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