Ключевые тезисы Путина о Беларуси, санкциях и оружии

Источник материала: Sputnik Беларусь

Российскому президенту на то, чтобы огласить послание с трибуны на Манеже, понадобилось всего 78 минут вместо запланированного часа. Несмотря на то, что многие ожидали повышенного внимания к глобальной повестке дня, Владимир Путин детально прошелся по внутренней политике в России

Независимая политика, отвечающая в первую очередь интересам официальной Москвы, по-прежнему остается приоритетом в деятельности российских властей. Поэтому после внутриполитического блока Владимир Путин сконцентрировал сове внимание на тех угрозах, которые России обстановка на международной арене.

Навязать волю России не получится

"У России есть свои интересы, которые мы защищаем и будем отстаивать в рамках международного права, как это, собственно, делают и другие государства мира. А если кто-то отказывается понимать эту очевидную вещь, не хочет вести диалог, выбирает эгоистичный и высокомерный тон, Россия всегда найдет путь отстоять свою позицию", - заверил президент России.

Путин особо отметил, что смысл и содержание политики России на международной арене заключается в обеспечении мира и безопасности для благополучия российских граждан, и стабильного развития страны.

"Вместе с тем в мире, к сожалению, похоже, уже все привыкли к практике политически мотивированных, незаконных санкций в экономике, к грубым попыткам одних силой навязать свою волю другим", - констатировал он.

Запад закрыл глаза на атаку на Беларусь

Российский президент обратил внимание на тот факт, что подобная практика сегодня выливается в гораздо более опасные явления, например, такие, как попытки организации государственного переворота в Беларуси и убийство лидера страны.

"При этом характерно, что даже такие вопиющие действия не находят осуждения у так называемого коллективного Запада. Никто этого как бы не замечает, все делают вид, что вообще ничего не происходит", - обратил внимание Путин.

По его словам, "можно иметь любую точки зрения по поводу политики президента Беларуси Александра Лукашенко, но практика организации госпереворотов, планов политических убийств, в том числе и высших должностных лиц, ну это уже слишком".

После чего напомнил, что задержанные участники заговора рассказали о том, что готовилась блокада белорусской столицы и полное отключение энергетической системы, ее питающей.

"Это значит между прочим, что по сути велась подготовка к массированной кибератаке. А как иначе-то? Это, знаете, просто так одним рубильником не сделаешь", - особо отметил Путин.

"А что было бы, если бы попытка госпереворота в Беларуси была реально предпринята? Ведь к этому все и велось. Сколько бы людей пострадало? Как складывалась бы вообще судьба Беларуси? Об этом никто не думает", - подчеркнул он.

Ядерная триада

Вопросы безопасности в этой связи остаются актуальными для России в настоящее время, и президент рассказал, что "к 2024 году доля современного оружия и техники в войсках составит почти 76%, это очень хороший показатель. А в ядерной триаде уже в этом году превысит 88%".

После чего добавил, что совершенствование и качественное укрепление российской армии идет постоянно. Поэтому особое внимание будет уделено военному образованию.

"Сделать это как на основе военных учебных заведений, так и на базе военных учебных центров при гражданских вузах", - пояснил Путин.

При этом он напомнил и о таких новейших видах вооружений российской армии, как ракетные комплексы стратегического назначения. "Первый полк, полностью укомплектованный тяжелыми межконтинентальными баллистическими ракетами "Сармат", заступит на боевое дежурство по плану - в конце 2022 года".

"Увеличивается количество ударных авиакомплексов с гиперзвуковой ракетой "Кинжал", кораблей, оснащенных высокоточным гиперзвуковым оружием, как я уже сказал, "Кинжал", ракетами "Калибр", - рассказал президент РФ о других видах оружия.

"На боевое дежурство будут поставлены в ближайшее время гиперзвуковые ракеты "Циркон". В полном соответствии с планами развития Вооруженных сил идет работа и над другими самыми современными боевыми комплексами", - заверил он.