Владимир Андрейченко встретился с послом Молдовы

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Председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси Владимир Андрейченко провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Молдова в нашей стране Виктором Сорочаном. Стороны обсудили вопросы развития отношений, в том числе в сфере межпарламентского сотрудничества. Владимир Андрейченко отметил развитие политического диалога, напомнил, что между нашими государствами заключено свыше 80 договоров и соглашений, регулирующих вопросы правовых отношений.

Развитие взаимоотношений Беларуси и Молдовы



Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси: "У нас давние дружественные отношения с Республикой Молдова, и конечно, это очень важно, что эти отношения всегда строились и строятся на принципах равноправия, доверия, взаимного уважения. На международном уровне мы всегда чувствовали поддержку молдавских наших коллег, со своей стороны тоже поддержку такую оказывали".



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Виктор Сорочан в свою очередь отметил помощь Беларуси в транспортировке молдован на Родину, в условиях закрытия границ в период пандемии COVID-19. К слову, в 2020 году товарооборот между Беларусью и Молдовой составил более 200 миллионов долларов. В этом году товарооборот между странами вырос уже на 23 с половиной процента.