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Путин в послании высказался по поводу «попытки переворота» в Беларуси
21.04.2021 15:05 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Президент РФ Владимир Путин возмутился позицией Запада, который не осудил «попытку госпереворота в Беларуси». Об этом он заявил 21 апреля в послании Федеральному Собранию,
О вопиющих действиях Запада
По его словам, «все привыкли к практике политически мотивированных, незаконных санкций в экономике». А также к грубым попыткам одних навязать свою волю другим.
«Сегодня такая практика перерождается в нечто гораздо более опасное. Имею в виду ставшую недавно известной прямую попытку организации госпереворота в Беларуси и убийства президента этой страны», - заявил Путин.
И подчеркнул, что такие вопиющие действия «не находят осуждения так называемого коллективного Запада».
«Никто этого как бы не замечает. Все делают вид, что вообще ничего не происходит. Можно, как угодно, относится к президенту Украины Януковичу, которого тоже чуть не убили и отстранили от власти с помощью вооруженного переворота, или к Мадуро в Венесуэле… Можно иметь любую точку зрения по поводу политики президента Беларуси Лукашенко. Но практика организации госпереворота, планы политических убийств, в том числе высших должностных лиц - это уже слишком! Все границы перешли!» - завил Путин.
«Речь шла о массированной кибератаке»
«Чего стоят признания задержанных участников заговора, о том, что планировалась блокада Минска, в том числе городской инфраструктуры, полное отключение энергосистемы столице», - сказал российский президент.
Путин задался вопросом, что было бы, если бы попытка госпереворота в Беларуси была реально предпринята.
«Сколько бы людей пострадало? Как бы складывалась вообще судьба Беларуси при таком перевороте, никто не думает, как никто не думал о судьбе Украины, когда госпереворот осуществлялся в этой стране», - заявил Путин.
О «миролюбии российских властей»
Он добавил, что недаром западные коллеги упорно отказываются от многочисленных предложений России «наладить международный диалог в области информационной и кибербезопасности».
И подчеркнул, что Россия намерена отстаивать собственные интересы в рамках международного права, как это делают и другие страны.
При этом он упомянул о миролюбии российских властей, несмотря на недружественные акции по отношению к РФ.
«В некоторых странах завели пренеприличный обычай: по любому поводу, а чаще всего вообще без всякого повода цеплять Россию. Спорт такой. Мы ведем себя в этой связи в высшей степени сдержанно, прямо без иронии скажу - скромно, часто вообще не отвечаем не только на недружественные акции, но и на откровенное хамство», - заявил он.
Путин заявил, что страна хочет иметь дружественные отношения со всеми из мирового сообщества.
«Но цепляют Россию без всяких причин. И конечно вокруг них сразу же, как вокруг Шерхана, крутятся всякие мелкие Табаки. Все как у Киплинга. (Аплодисменты в зале). Подвывают, чтобы задобрить своего суверена. Киплинг - великий писатель», - сказал он.
Российский президент заверил, что не хочет «сжигать мосты», и заявил, что будет с теми, кто сам намерен «сжечь или взорвать мосты».
«Ответ России будет асимметричным, быстрым и жестким. Организаторы любых провокаций, угрожающих коренным интересам нашей безопасности, пожалеют о содеянном так, как давно уже ни о чем не жалели!», - заявил Путин.
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Президент РФ Владимир Путин возмутился позицией Запада, который не осудил «попытку госпереворота в Беларуси».
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