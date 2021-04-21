Путин в послании высказался по поводу «попытки переворота» в Беларуси

Президент РФ Владимир Путин возмутился позицией Запада, который не осудил «попытку госпереворота в Беларуси». Об этом он заявил 21 апреля в послании Федеральному Собранию, сообщает пресс-служба российского президента.

О вопиющих действиях Запада

По его словам, «все привыкли к практике политически мотивированных, незаконных санкций в экономике». А также к грубым попыткам одних навязать свою волю другим.

«Сегодня такая практика перерождается в нечто гораздо более опасное. Имею в виду ставшую недавно известной прямую попытку организации госпереворота в Беларуси и убийства президента этой страны», - заявил Путин.

И подчеркнул, что такие вопиющие действия «не находят осуждения так называемого коллективного Запада».

«Никто этого как бы не замечает. Все делают вид, что вообще ничего не происходит. Можно, как угодно, относится к президенту Украины Януковичу, которого тоже чуть не убили и отстранили от власти с помощью вооруженного переворота, или к Мадуро в Венесуэле… Можно иметь любую точку зрения по поводу политики президента Беларуси Лукашенко. Но практика организации госпереворота, планы политических убийств, в том числе высших должностных лиц - это уже слишком! Все границы перешли!» - завил Путин.

«Речь шла о массированной кибератаке»

«Чего стоят признания задержанных участников заговора, о том, что планировалась блокада Минска, в том числе городской инфраструктуры, полное отключение энергосистемы столице», - сказал российский президент.

Путин задался вопросом, что было бы, если бы попытка госпереворота в Беларуси была реально предпринята.

«Сколько бы людей пострадало? Как бы складывалась вообще судьба Беларуси при таком перевороте, никто не думает, как никто не думал о судьбе Украины, когда госпереворот осуществлялся в этой стране», - заявил Путин.

О «миролюбии российских властей»

Он добавил, что недаром западные коллеги упорно отказываются от многочисленных предложений России «наладить международный диалог в области информационной и кибербезопасности».

И подчеркнул, что Россия намерена отстаивать собственные интересы в рамках международного права, как это делают и другие страны.

При этом он упомянул о миролюбии российских властей, несмотря на недружественные акции по отношению к РФ.

«В некоторых странах завели пренеприличный обычай: по любому поводу, а чаще всего вообще без всякого повода цеплять Россию. Спорт такой. Мы ведем себя в этой связи в высшей степени сдержанно, прямо без иронии скажу - скромно, часто вообще не отвечаем не только на недружественные акции, но и на откровенное хамство», - заявил он.

Путин заявил, что страна хочет иметь дружественные отношения со всеми из мирового сообщества.

«Но цепляют Россию без всяких причин. И конечно вокруг них сразу же, как вокруг Шерхана, крутятся всякие мелкие Табаки. Все как у Киплинга. (Аплодисменты в зале). Подвывают, чтобы задобрить своего суверена. Киплинг - великий писатель», - сказал он.

Российский президент заверил, что не хочет «сжигать мосты», и заявил, что будет с теми, кто сам намерен «сжечь или взорвать мосты».

«Ответ России будет асимметричным, быстрым и жестким. Организаторы любых провокаций, угрожающих коренным интересам нашей безопасности, пожалеют о содеянном так, как давно уже ни о чем не жалели!», - заявил Путин.

О "попытке госпереворота"

12 апреля стало известно, что Александр Федута перестал выходить на связь . Заявление о его пропаже поступило в московскую полицию. Во вторник КГБ Беларуси подтвердило задержание Федуты. Стало известно, что его, юриста Юрия Зенковича и главу партии БНФ Григория Костусева задержали по одному уголовному делу.

17 апреля ОНТ показало сюжет , где гововорится, что политолог Александр Федута и адвокат Юрий Зенкович при поддержке американских спецслужб готовили покушение на Александра Лукашенко и его семью. Сам Лукашенко рассказал, что в Гомельской области был подготовлен погреб, куда враги планировали посадить его детей.

Политолог Валерий Карбалевич нашел в сообщениях КГБ, ОНТ и Александра Лукашенко сразу несколько противоречий.

Участники дискуссионного клуба, причисленные к "заговорщикам", заявили , что ОНТ скомпилировала фрагменты из разных встреч дискуссионного клуба. Обсуждения ситуации в Беларуси не имеют ничего общего с планированием госпереворота и убийства.