Совет Республики одобрил изменения в ряд законов

Сегодня, 21 апреля, состоялось заседание Совета Республики, на котором были одобрены изменения в законопроектах о недопущении реабилитации нацизма, о противодействии экстремизму, о массовых мероприятиях и о госзащите судей и правоохранителей. Об этом сообщает телеграм-канал верхней палаты парламента.

О массовых мероприятиях

«Изменения в закон о массовых мероприятиях продиктованы временем и правоприменительной практикой», - считает министр внутренних дел Иван Кубраков.

По его словам, будет действовать «разрешительный принцип, то есть заявительный» вместо уведомительного. Теперь все массовые мероприятия будут проходить только по разрешению местных властей, которые будут определять место для таких мероприятий. А организаторам и другим лицам запретят публично призывать к «организации и проведению массового мероприятия».

В СМИ и интернете будет запрещено освещать митинг в режиме реального времени, а журналистов, освещающих несанкционированные акции, приравняют к участникам.

«Вторая половина 2020 года показала, что отдельные граждане Беларуси, а именно деструктивно настроенные силы, использовали эту норму для сбора граждан. Потом в определенный момент выводили людей на улицы», - подытожил Кубраков.

О госзащите судей

Изменения коснулись и закона «О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих (надзорных) органов, сотрудников органа государственной охраны».

По словам Ивана Кубраков, обновления «продиктованы» временем.

«Угрозы в конце прошлого года, да и в начале этого года поступали в адрес должностных лиц в связи с исполнением ими служебных обязанностей. Но не только в отношении сотрудников органов внутренних дел либо в отношении судей, но и в отношении просто лиц с гражданской позицией - учителей, артистов, журналистов также поступало большое количество угроз», - рассказывает министр.

В связи с этим вводится понятия «иные защищаемые лица».

О недопущении реабилитации нацизма

По словам генпрокурора Андрея Шведа, данный закон – составная часть комплекса мер по предотвращению нацизма.

«Надо понимать, что в сложившейся конкретной обстановке проявление нацизма - это элемент той войны, которая ведется с Республикой Беларусь. Ее называют гибридная, информационная, но основная цель - это захват власти, уничтожение независимой Беларуси», – заявил Швед.

Он отметил, что неонацистские организации являются элементом «тех проявлений, которые мы наблюдаем, начиная с августа прошлого года» и «наша святая обязанность» пресечь нацизм в обществе.

О противодействии экстремизму

В обновленном «экстремистском законе» будут прописаны меры профилактического, предупредительного и карательного характера, которые, как сказал Андрей Швед, «идут от жизни, от необходимости защиты нашей страны, суверенитета, нашей территориальной целостности».

После принятия поправок в законе пропишут термины «экстремистская символика и атрибутика», «экстремистское формирование», а понятия «экстремизм», «экстремистские материалы» расширят, рассматривать дела, признавать символику и информационную продукцию «экстремистской» смогут быстрее.