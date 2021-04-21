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Россия высылает 10 американских дипломатов
21.04.2021 16:39 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 21 апр – Sputnik. Десять сотрудников посольства США в России должны покинуть РФ до 21 мая, заявили в МИД в среду.
Сегодня в министерство иностранных дел России был вызван заместитель посла США в Москве Барт Горман. Ему была вручена нота об объявлении persona non grata 10 сотрудников американского посольства.
"Указанным лицам предписано покинуть территорию нашей страны до конца дня 21 мая", - говорится в сообщении.
Зеркальный ответ
В российском МИД пояснили, что данная мера является зеркальным ответом на "враждебные действия" Вашингтона против ряда сотрудников российского посольства в Вашингтоне и Генконсульства в Нью-Йорке, которые ранее были объявлены persona non grata.
© Sputnik / Алексей Майшев
"В ближайшее время последуют дальнейшие шаги в рамках анонсированного в заявлении МИД России от 16 апреля комплекса ответных мер на последнюю "волну" незаконных антироссийских санкций США", - подчеркнули в МИД.
Ранее Москва заявила о ряде ответных мер на санкции США, включая высылку дипломатов, запрет на въезд ряду чиновников США и предложение главе дипмиссии Джону Салливану поехать в Вашингтон на консультации.
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В МИД России пояснили, что это зеркальный ответ на враждебные действия американских властей в отношении российских дипломатов.
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