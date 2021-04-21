Россия высылает 10 американских дипломатов

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 21 апр – Sputnik. Десять сотрудников посольства США в России должны покинуть РФ до 21 мая, заявили в МИД в среду.

Сегодня в министерство иностранных дел России был вызван заместитель посла США в Москве Барт Горман. Ему была вручена нота об объявлении persona non grata 10 сотрудников американского посольства.

"Указанным лицам предписано покинуть территорию нашей страны до конца дня 21 мая", - говорится в сообщении.

Зеркальный ответ

В российском МИД пояснили, что данная мера является зеркальным ответом на "враждебные действия" Вашингтона против ряда сотрудников российского посольства в Вашингтоне и Генконсульства в Нью-Йорке, которые ранее были объявлены persona non grata.

"В ближайшее время последуют дальнейшие шаги в рамках анонсированного в заявлении МИД России от 16 апреля комплекса ответных мер на последнюю "волну" незаконных антироссийских санкций США", - подчеркнули в МИД.

Ранее Москва заявила о ряде ответных мер на санкции США, включая высылку дипломатов, запрет на въезд ряду чиновников США и предложение главе дипмиссии Джону Салливану поехать в Вашингтон на консультации.