Посол США в Беларуси будет работать из Вильнюса

Посол США в Беларуси Джули Фишер будет выполнять свои обязанности из Вильнюса, где получит временную аккредитацию. В Беларусь она въехать не может.

Сейчас Джули Фишер не может попасть в Беларусь, куда была назначена послом еще в декабре 2020 года, из-за отсутствия белорусской визы. Также беларусские визы до сих пор не получили еще пять американских дипломатов, которые тоже должны прибыть в нашу страну. Сейчас Фишер ожидает получения временной аккредитации на выполнение своих обязанностей из Вильнюса.

Напомним, что глава МИД Беларуси Владимир Макей накануне обещал впустить американских дипломатов в страну «в любое время», но с нюансами: «У нас вызывает определенное удивление, что госпожа назначенный посол, несколько раз посещая Вильнюс, Варшаву и еще какие-то страны, делает определенные заявления, в то же время наши партнеры не дают до конца четкого ответа относительно того, в каком статусе госпожа посол намерена прибыть в Беларусь», - сказал Владимир Макей.