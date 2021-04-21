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Посол США в Беларуси будет работать из Вильнюса

22.04.2021 07:01 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Посол США в Беларуси Джули Фишер будет выполнять свои обязанности из Вильнюса, где получит временную аккредитацию. В Беларусь она въехать не может.

Сейчас Джули Фишер не может попасть в Беларусь, куда была назначена послом еще в декабре 2020 года, из-за отсутствия белорусской визы. Также беларусские визы до сих пор не получили еще пять американских дипломатов, которые тоже должны прибыть в нашу страну. Сейчас Фишер ожидает получения временной аккредитации на выполнение своих обязанностей из Вильнюса.

Напомним, что глава МИД Беларуси Владимир Макей накануне обещал впустить американских дипломатов в страну «в любое время», но с нюансами: «У нас вызывает определенное удивление, что госпожа назначенный посол, несколько раз посещая Вильнюс, Варшаву и еще какие-то страны, делает определенные заявления, в то же время наши партнеры не дают до конца четкого ответа относительно того, в каком статусе госпожа посол намерена прибыть в Беларусь», - сказал Владимир Макей.

Джули Фишер назначена послом США в Беларуси в декабре 2020 года. Она называла приостановку действия ряда американских санкций против Беларуси важным инструментом в двусторонних отношениях.р

19 апреля Фишер встретилась со Светланой Тихановскойи сообщила, что США приняли решение о возобновлении санкций в отношении девяти белорусских госпредприятий из-за нарушения прав человека со стороны официальных властей Беларуси.

 

 
 
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Посол США в Беларуси Джули Фишер будет выполнять свои обязанности из Вильнюса, где получит временную аккредитацию. В Беларусь она въехать не может.
 
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