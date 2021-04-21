|
Посол США в Беларуси будет работать из Вильнюса
22.04.2021 07:01 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Посол США в Беларуси Джули Фишер будет выполнять свои обязанности из Вильнюса, где получит временную аккредитацию. В Беларусь она въехать не может.
Сейчас Джули Фишер не может попасть в Беларусь, куда была назначена послом еще в декабре 2020 года, из-за отсутствия белорусской визы. Также беларусские визы до сих пор не получили еще пять американских дипломатов, которые тоже должны прибыть в нашу страну. Сейчас Фишер ожидает получения временной аккредитации на выполнение своих обязанностей из Вильнюса.
Напомним, что глава МИД Беларуси Владимир Макей накануне
Джули Фишер
19 апреля Фишер встретилась со Светланой Тихановскойи
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Посол США в Беларуси Джули Фишер будет выполнять свои обязанности из Вильнюса, где получит временную аккредитацию. В Беларусь она въехать не может.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)