|
Песков: Беларусь и Россия являются целью постоянных нападок других стран
22.04.2021 09:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 21 апр – Sputnik. Беларусь и Россия являются целью постоянных нападок со стороны других государств, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
В четверг президент РФ Владимир Путин в
"Главное то, что в своем ежегодном послании парламенту президент уделил этому достаточно большое внимание. И именно этим президент Путин решил продемонстрировать то, что называется, наверное, враждебной политикой. С этой враждебной политикой сталкивается и Беларусь, сталкивается и наша страна, много других стран", – сказал Песков в эфире канала "Беларусь 1".
По его словам, при этом лишь считанные единицы действительно способны и могут давать достойный отпор таким нападкам.
"Мы и по отдельности – Беларусь и Россия, и вместе являемся постоянной целью и объектами нападок со стороны других стран. Поэтому нам, собственно, просто нужно привыкнуть жить в состоянии такой внешней угрозы", – сообщил Песков.
Он также уточнил, что уязвимость либо Москвы, либо или Минска усиливает опасность для каждой из стран.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пресс-секретарь Путина констатировал, что РФ и Беларусь постоянно сталкиваются с враждебной политикой.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)