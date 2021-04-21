Песков: Беларусь и Россия являются целью постоянных нападок других стран

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 21 апр – Sputnik. Беларусь и Россия являются целью постоянных нападок со стороны других государств, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

В четверг президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию рассказал о враждебной политике, с которой сталкиваются страны.

"Главное то, что в своем ежегодном послании парламенту президент уделил этому достаточно большое внимание. И именно этим президент Путин решил продемонстрировать то, что называется, наверное, враждебной политикой. С этой враждебной политикой сталкивается и Беларусь, сталкивается и наша страна, много других стран", – сказал Песков в эфире канала "Беларусь 1".

По его словам, при этом лишь считанные единицы действительно способны и могут давать достойный отпор таким нападкам.

"Мы и по отдельности – Беларусь и Россия, и вместе являемся постоянной целью и объектами нападок со стороны других стран. Поэтому нам, собственно, просто нужно привыкнуть жить в состоянии такой внешней угрозы", – сообщил Песков.

Он также уточнил, что уязвимость либо Москвы, либо или Минска усиливает опасность для каждой из стран.

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