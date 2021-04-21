ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Песков: Беларусь и Россия являются целью постоянных нападок других стран

22.04.2021 09:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 21 апр – Sputnik. Беларусь и Россия являются целью постоянных нападок со стороны других государств, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

В четверг президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию рассказал о враждебной политике, с которой сталкиваются страны.

"Главное то, что в своем ежегодном послании парламенту президент уделил этому достаточно большое внимание. И именно этим президент Путин решил продемонстрировать то, что называется, наверное, враждебной политикой. С этой враждебной политикой сталкивается и Беларусь, сталкивается и наша страна, много других стран", – сказал Песков в эфире канала "Беларусь 1".

По его словам, при этом лишь считанные единицы действительно способны и могут давать достойный отпор таким нападкам.

"Мы и по отдельности – Беларусь и Россия, и вместе являемся постоянной целью и объектами нападок со стороны других стран. Поэтому нам, собственно, просто нужно привыкнуть жить в состоянии такой внешней угрозы", – сообщил Песков.

Он также уточнил, что уязвимость либо Москвы, либо или Минска усиливает опасность для каждой из стран.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пресс-секретарь Путина констатировал, что РФ и Беларусь постоянно сталкиваются с враждебной политикой.
 
Новости дня
Новости политики
 
Белый дом отверг подозрения в причастности США к покушению на Лукашенко
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

21.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
22.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by