Белый дом отверг подозрения в причастности США к покушению на Лукашенко

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 21 апр – Sputnik. Подозрения о якобы причастности США к подготовке покушения на президента Беларуси Александра Лукашенко являются безосновательными, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Я могу лишь подтвердить, что для этого нет никаких оснований", – сказала она на просьбу журналиста прокомментировать заявления белорусской стороны.

Раннее в американском Госдепе также сообщили, что власти Штатов не имеют никакого отношения к какому-либо сговору, целью которого было убийство белорусского лидера или переворот в республике.

Покушение на семью Лукашенко

Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о готовившемся покушении на его семью. По словам главы государства, за операцией по покушению на него и его детей стояли иностранные спецслужбы. Лукашенко предположил, что, скорее всего, это были ЦРУ, ФБР. "Не знаю, кто там из американцев работал…" – сказал он.

Лукашенко рассказал, что политолог Александр Федута и адвокат Юрий Зенкович были задержаны в Москве после его обращения к российскому коллеге Владимиру Путину.

Как сообщил Центр общественных связей ФСБ, в Москве были задержаны имеющий двойное гражданство США и Беларуси юрист Юрий Зенкович и белорусский политолог Александр Федута, которые планировали военный переворот 9 мая в Минске. В эту же группу, по данным белорусского КГБ, входил и лидер оппозиционной партии Григорий Костусев, он задержан на территории республики.

Как историю с покушением прокомментировал Путин

Попытка покушения на президента Беларуси не нашла осуждения у коллективного Запада, сказал российский лидер во время трансляции ежегодного послания Федеральному собранию.

Владимир Путин привел в пример ситуацию в Беларуси, говоря о распространении санкционных методов воздействия и попытках одних стран навязать свою волю другим.

"На сегодня подобная практика перерождается в нечто гораздо более опасное. Имею в виду недавно ставшие известными факты прямой попытки организации в Беларуси государственного переворота и убийства президента этой страны", – отметил он.

По словам Путина, очень характерно что "даже такие вопиющие действия не находят осуждения у так называемого коллективного Запада". В итоге никто "как бы не замечает" или делает вид, что ничего вообще ничего не происходит.

Как отметил президент РФ, можно по-разному относиться к политике Лукашенко, но организация госпереворотов и планы политических убийств – это уже слишком.

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