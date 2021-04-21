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Белый дом отверг подозрения в причастности США к покушению на Лукашенко
22.04.2021 09:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 21 апр – Sputnik. Подозрения о якобы причастности США к подготовке покушения на президента Беларуси Александра Лукашенко являются безосновательными, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
"Я могу лишь подтвердить, что для этого нет никаких оснований", – сказала она на просьбу журналиста прокомментировать заявления белорусской стороны.
Раннее в американском Госдепе также сообщили, что власти Штатов
Покушение на семью Лукашенко
Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко
Лукашенко рассказал, что политолог Александр Федута и адвокат Юрий Зенкович были задержаны в Москве после его обращения к российскому коллеге Владимиру Путину.
Как сообщил Центр общественных связей ФСБ, в Москве были
Как историю с покушением прокомментировал Путин
Попытка покушения на президента Беларуси не нашла осуждения у коллективного Запада, сказал российский лидер во время трансляции
Владимир Путин привел в пример ситуацию в Беларуси, говоря о распространении санкционных методов воздействия и попытках одних стран навязать свою волю другим.
"На сегодня подобная практика перерождается в нечто гораздо более опасное. Имею в виду недавно ставшие известными факты прямой попытки организации в Беларуси государственного переворота и убийства президента этой страны", – отметил он.
По словам Путина, очень характерно что "даже такие вопиющие действия не находят осуждения у так называемого коллективного Запада". В итоге никто "как бы не замечает" или делает вид, что ничего вообще ничего не происходит.
Как отметил президент РФ, можно по-разному относиться к политике Лукашенко, но организация госпереворотов и планы политических убийств – это уже слишком.
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В пресс-службе Белого дома сообщили, что для заявлений о причастности США к перевороту нет никаких оснований.
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