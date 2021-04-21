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Посол России ничего не сказал после беседы в МИД Чехии

22.04.2021 09:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 21 апр – Sputnik. Посол РФ Александр Змеевский отказался общаться с журналистами после посещения Министерства иностранных дел Чехии.

Змеевского пригласили в МИД из-за взаимной высылки дипломатов России и Чехии. По итогам этой встречи посол отказался отвечать на вопросы журналистов.

Отметим, глава МИД Чехии Якуб Кулганек был официально назначен на этот пост лишь 21 апреля. Его предшественник покинул МИД 12 апреля. Именно Кулганек вместе с премьер-министром Андреем Бабишем принял решение о высылке 18 сотрудников посольства РФ в Праге из-за подозрений в участии российских спецслужб во взрывах на складах с вооружениями в деревне Врбетице в 2014 году. 

Пресс-служба МИД РФ
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Новый глава МИД Чехии уже успел отметиться благодарностью в отношении НАТО. 

"Благодарю Йенса Столтенберга (генсека альянса - Sputnik) и НАТО за поддержку Чехии в эти непростые времена. Я рад, что мы смогли коротко поговорить вскоре после моего назначения на пост министра иностранных дел", – написал Кулганек в Twitter.

Напомним, в Кремле называют обвинения Чехии "возмутительными и голословными". МИД РФ ответил на это зеркально: из Москвы высланы 20 сотрудников посольства Чехии.

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Теги: Минск
 
 
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Александра Змеевского пригласили на беседу после взаимной высылки дипломатов РФ и Чехии из-за ситуации со взрывами боеприпасов 2014-го.
 
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