ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Намеки на Донбасс и защита Лукашенко – эксперты о послании Путина

22.04.2021 09:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 21 апр – Sputnik, Алексей Стефанов, Мария Науменко. Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию уделил внимание и внешнеполитической проблематике. Он отметил молчание Запада по поводу попытки государственного переворота в Беларуси и рассказал о готовности России ассиметрично отвечать на провокации.

Украинская часть

По мнению военного эксперта Алексея Леонкова, высказанные Путиным предупреждения организаторам любых провокаций, угрожающим интересам безопасности России, в первую очередь, касаются Украины.

"Россия перестала играть по тем правилам, которые ей устанавливали. Москва считает, что военным путем, безусловно, многие в мире решают вопросы, но лучше договариваться. Кто не хочет договариваться и сжигает все мосты, тот должен понимать, что ответ будет быстрым и ассиметричным. Ситуация с Украиной связана с различными санкциями из-за Крыма и Донбасса. России навязывали правила, но эти времена закончились, и президент об этом прямо сказал", – считает эксперт.

Путин четко дал понять, что любая военная провокация будет сопряжена с ответными мерами, а нынешнюю власть Украины ее партнеры практически поставили перед фактом – они должны воевать, говорит Леонков. Ведь в Украину вкладывали деньги, готовили их военнослужащих.

Поэтому неслучайно Зеленский вдруг заговорил о встрече с Путиным на линии боевого соприкосновения в Донбассе, но не будет этой встречи – он должен встречаться с руководителями ДНР и ЛНР и вести диалог напрямую с ними, отмечает эксперт.

"Если Путин во время послания не заявил конкретных вещей по Донбассу и Украине, то не надо воспринимать это как слабость", – уверен Леонков.

Переворот в Беларуси

Особое внимание в послании Путина было уделено белорусской проблематике. По оценке руководителя Центра белорусских исследований Института Европы РАН Николая Межевича, российский лидер дал понять, как именно готовился государственный переворот в республике.

© Sputnik / Михаил Климентьев
Перешли все границы: что сказал Путин о попытке госпереворота в Беларуси

"Путин констатировал, что теперь понятно, почему Запад отказывается сотрудничать с Россией в области кибербезопасности – госпереворот в Беларуси подразумевал в том числе и работу в сети. Действительно, для создания системы безопасности в глобальном мире достаточно усилий трех держав – США, России и Китая, но американцы не хотят взаимодействовать ни с Россией и ее союзниками, ни с Китаем. Поэтому мир находится там, где находится", – считает Межевич.

Причастность Вашингтона к попытке насильственной смены власти в Беларуси у эксперта не вызывает сомнений.

"Я не поверю, что разведывательное сообщество Литвы способно принять подобное решение самостоятельно. Или даже Польши. Это явно американская рука. Потому что выявить интерес к Минску других великих держав невозможно. А устранять президентов – любимое американское развлечение последние лет двести. Ничего нового", – сказал специалист.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По мнению экспертов, президент РФ в послании дал четко понять, что любые провокации против России приведут к немедленному ответу.
 
Новости дня
Новости политики
 
Посол США в Беларуси будет работать из Вильнюса
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

21.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
22.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by