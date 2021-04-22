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Россия объявила 10 американских дипломатов персонами нон грата

22.04.2021 09:27 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Россия высылает десять сотрудников посольства США, признав их персонами нон грата. Об этом говорится в заявлении МИД РФ.

Вчера, 21 апреля, в российский МИД был вызван заместитель руководителя посольства США в Москве Барт Горман, где ему вручили ноту об объявлении персонами нон грата 10 американских дипломатов. Эти сотрудники обязаны покинуть Россию до 21 мая текущего года.

«Данная мера представляет собой «зеркальный» ответ на враждебные действия американской стороны против ряда сотрудников российского Посольства в Вашингтоне и Генерального консульства России в Нью-Йорке, безосновательно объявленных «persona non grata»», - прокомментировали в российском дипведомстве.

Также в заявлении говорится, что в ближайшее время последуют «дальнейшие шаги» в ответ на «последнюю «волну» незаконных антироссийских санкций США».

Напомним, 15 апреля президент Штатов Джо Байден подписал Указ о введении санкций в отношении России. Кроме того, США высылают 10 сотрудников российских дипмиссий, «среди которых есть представители российских спецслужб». 

19 апреля Соединенные Штаты ввели санкции и против Беларуси (девяти белорусских госпредприятий). Причина в нарушении прав человека со стороны официальных властей страны.

 
 
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Россия высылает десять сотрудников посольства США, признав их персонами нон грата. Об этом говорится в заявлении МИД РФ.
 
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