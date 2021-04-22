ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Песков: Беларусь и Россия являются постоянной целью нападок других стран

22.04.2021 10:09 — Новости Политики | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

Беларусь и Россия являются постоянным объектом нападок со стороны других стран, поэтому нужно привыкнуть жить в состоянии внешней угрозы. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в программе «Понятная политика. Плюс» на телеканале «Беларусь 1».

Вчера, 21 апреля, Владимир Путин в послании Федеральному Собранию уделил большое внимание Беларуси и возмутился позицией Запада, не осудившего «попытку госпереворота» в нашей стране.

По его словам, «все привыкли к практике политически мотивированных, незаконных санкций в экономике». А также к грубым попыткам одних навязать свою волю другим.

Дмитрий Песков отметил, что Путин в своем выступлении продемонстрировал то, как другие страны могут проявлять свою враждебную политику.

Как сказал Песков, Беларусь, Россия и многие другие страны в мире сталкиваются с такой враждебной политикой, но далеко не все могут достойно дать отпор.

«Мы и по отдельности — Беларусь и Россия, и вместе являемся постоянной целью и объектами нападок со стороны других стран. Нам просто нужно привыкнуть жить в состоянии внешней угрозы, состоянии, когда внешняя окружающая среда агрессивна, враждебна и недружелюбна», - заявил пресс-секретарь.

Он считает, что «уязвимость или Москвы, или Минска усиливает опасность для второй страны».

Напомним, в своем послании Федеральному собранию Путин прокомментировал «прямую попытку организации госпереворота в Беларуси и убийства президента этой страны».

«Никто этого как бы не замечает. Все делают вид, что вообще ничего не происходит. Можно, как угодно, относится к президенту Украины Януковичу, которого тоже чуть не убили и отстранили от власти с помощью вооруженного переворота, или к Мадуро в Венесуэле… Можно иметь любую точку зрения по поводу политики президента Беларуси Лукашенко. Но практикаорганизации госпереворота, планы политических убийств, в том числе высших должностных лиц - это уже слишком! Все границы перешли!» - завил Владимир Путин.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Беларусь и Россия являются постоянным объектом нападок со стороны других стран, поэтому нужно привыкнуть жить в состоянии внешней угрозы.
 
Новости дня
Новости политики
 
Россия объявила 10 американских дипломатов персонами нон грата
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

21.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
22.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by