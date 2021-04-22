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А. Лукашенко сегодня совершит рабочий визит в Россию

22.04.2021 10:35 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Президент Александр Лукашенко сегодня совершит рабочий визит в Российскую Федерацию. В Москве запланирована встреча и переговоры Главы белорусского государства с Президентом России. Лидеры обсудят актуальную повестку белорусско-российских отношений, предметно остановятся на вопросах торгово-экономического взаимодействия, в том числе в продолжение встреч и телефонных разговоров, которые состоялись ранее. Как предполагается, затронуты будут вопросы взаимодействия в борьбе с COVID-19, дальнейшие шаги по восстановлению полноценного транспортного сообщения. В числе приоритетных и союзная тематика. Кроме того, Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудят совместное реагирование на актуальные вызовы и угрозы, обменяются мнениями по ситуации в регионе и в мире.

 
 
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Президент Александр Лукашенко сегодня совершит рабочий визит в Российскую Федерацию. В Москве запланирована встреча и переговоры Главы белорусского государства...
 
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