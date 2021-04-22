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МИД: посол США, находящийся в Литве, к Беларуси не может иметь отношения
22.04.2021 12:31 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 22 апр – Sputnik. Посол США, находящийся в Литве, никакого отношения к Беларуси не может и никогда не будет иметь, заявил пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз.
Что предложил МИД Литвы
Ранее заместитель министра иностранных Литвы Мантас Адоменас сообщил, что Госдепартамент обратился к властям балтийской республики с просьбой аккредитовать Джули Фишер, которая назначена послом в Беларуси.
Американский дипломат рассказала, что не может приехать в Минск, потому что она не получила белорусскую визу. В свою очередь глава МИД Беларуси Владимир Макей
"Если она собирается приехать и делать заявления о нелегитимности режима, то какой смысл тогда делать это", – задался риторическим вопросом глава МИД Беларуси.
Что ответил МИД Беларуси
"Мы, честно говоря, на этот счет не имеем никакой официальной информации, а заявления различных литовских лиц в последнее время настолько многочисленны и противоречивы, что опираться на них как-то несерьезно. Будет больше ясности – можно будет говорить более предметно", – прокомментировал возможную аккредитацию посла США в Литве Анатолий Глаз.
По его словам, непонятно о какой вообще аккредитации можно вести речь, потому что получается, что на территории Литвы будут находится два посла Соединенных Штатов, которые представляют интересы Вашингтона.
"Совершенно очевидно, что посол, находящийся в Литве, никакого отношения к Беларуси не может и никогда не будет иметь", – констатировал пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства.
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Посол Соединенных Штатов еще не прибыл на белорусскую территорию и в настоящее время находится в литовской столице.
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